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Винус Уильямс: «Появилось свободное время, и я принимаю резюме всех холостяков выше 150 сантиметров»

Двукратная чемпионка US Open Винус Уильямс сообщила, что пропустит US Open. Причиной он назвала проблемы с ногой, которые испытывала все лето.



«На «Уимблдоне» я сказала, что непригодна для отношений, но передумала. У меня появилось свободное время, и я принимаю резюме всех холостяков выше 150 сантиметров, умных, но не умнее меня, трудоустроенных и не слишком болтливых», – пошутила Винус о своих планах.
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