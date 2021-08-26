







«На «Уимблдоне» я сказала, что непригодна для отношений, но передумала. У меня появилось свободное время, и я принимаю резюме всех холостяков выше 150 сантиметров, умных, но не умнее меня, трудоустроенных и не слишком болтливых», – пошутила Винус о своих планах.



