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В кинотеатре «Москва» покажут фильм, посвященный погибшим хоккеистам ярославского «Локомотива»

Премьера 9 сентября. Трагедия с хоккейной командой, за которую выступал известный белорусский хоккеист Руслан Салей, произошла в сентябре 2011-го.

Фильм  «Небесная команда» рассказывает о трагедии, случившейся 9 сентября 2011 года, когда в авиакатастрофе погибла вся команда хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Команда летела в Минск на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. 
 
 
В ролях: Александр Рапопорт, Алексей Гуськов, Андрей Мерзликин, Андрей Симонькин, Антон Рогачев, Вячеслав Фетисов, Дарья Таран, Евгений Гомоной, Егор Найдович, Екатерина Грачёва, Игорь Коровин, Илья Коврижных, Ирина Розанова и другие.
Минскому зрителю фильм представят режиссер и автор сценария Владимир Алеников, а также актеры Сергей Баталов и Антон Рогачев, пишет blizko.by
 
Начало сеанса в 18.30. Стоимость билета — 7 рублей.
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