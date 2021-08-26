Фильм «Небесная команда» рассказывает о трагедии, случившейся 9 сентября 2011 года, когда в авиакатастрофе погибла вся команда хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля. Команда летела в Минск на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

В ролях: Александр Рапопорт, Алексей Гуськов, Андрей Мерзликин, Андрей Симонькин, Антон Рогачев, Вячеслав Фетисов, Дарья Таран, Евгений Гомоной, Егор Найдович, Екатерина Грачёва, Игорь Коровин, Илья Коврижных, Ирина Розанова и другие.

Минскому зрителю фильм представят режиссер и автор сценария Владимир Алеников, а также актеры Сергей Баталов и Антон Рогачев, пише т blizko.by

Начало сеанса в 18.30. Стоимость билета — 7 рублей.



