В комментарии Радио "Свобода" она очень эмоционально объяснила причины: "Что вы, какой полумарафон? Неужели это возможно — бежать там, где совсем недавно ты бегал от омоновцев, где тебя задерживали. Да и вообще, полумарафон — это в первую очередь праздник, который, кстати, я никогда не пропускала. Но настроение, разумеется, совсем не праздничное".





Хижинкова — профессиональная модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь — 2008", экс-преподаватель Национальной школы красоты, бывшая пресс-секретарь ФК "Динамо-Брест". Она активно пропагандировала здоровый образ жизни.





В этом году вместо нее в команде Dream Team обозначена "Мисс Беларусь — 2018", депутат Палаты представителей и сторонница власти Мария Василевич.





Минский полумарафон назначен на 12 сентября. На нем ожидается около 10 тысяч участников, включая высокопоставленных чиновников. Участников обяжут выйти на старт в медицинских масках.





За участие в акциях протеста Хижинкова в прошлом году провела на Окрестина 42 дня. После освобождения она рассказала об издевательствах и пытках на Окрестина и в Жодино, но прокуратура Минска оставила ее слова без внимания.





Кстати, она заявила, что остается в Беларуси, пишет Еврорадио.



