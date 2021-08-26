+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Хижинкова — о Минском полумарафоне: как можно бежать там, где тебя задерживали?

Модель Ольга Хижинкова, которая участвовала во всех минских полумарафонах, в этом году на забег не заявлялась.

Хижинкова — о Минском полумарафоне: как можно бежать там, где тебя задерживали?
Ольга Хижинкова / instagram.com/volgena
В комментарии Радио "Свобода" она очень эмоционально объяснила причины: "Что вы, какой полумарафон? Неужели это возможно — бежать там, где совсем недавно ты бегал от омоновцев, где тебя задерживали. Да и вообще, полумарафон — это в первую очередь праздник, который, кстати, я никогда не пропускала. Но настроение, разумеется, совсем не праздничное".

Хижинкова — профессиональная модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь — 2008", экс-преподаватель Национальной школы красоты, бывшая пресс-секретарь ФК "Динамо-Брест". Она активно пропагандировала здоровый образ жизни.

В этом году вместо нее в команде Dream Team обозначена "Мисс Беларусь — 2018", депутат Палаты представителей и сторонница власти Мария Василевич.

Минский полумарафон назначен на 12 сентября. На нем ожидается около 10 тысяч участников, включая высокопоставленных чиновников. Участников обяжут выйти на старт в медицинских масках.

За участие в акциях протеста Хижинкова в прошлом году провела на Окрестина 42 дня. После освобождения она рассказала об издевательствах и пытках на Окрестина и в Жодино, но прокуратура Минска оставила ее слова без внимания.

Кстати, она заявила, что остается в Беларуси, пишет Еврорадио.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]