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Задержаны более 10 человек. Под Минском задержали футбольных фанатов, устроивших массовую драку

Участники массовой драки задержаны под Минском, сообщили в пресс-службе МВД в среду.

Так было в 2018 году в Антверпене. Изображение для иллюстрации

"В ходе проведения оперативных мероприятий в лесном массиве возле поселка Сосны сотрудниками минского управления ГУБОПиК при поддержке ОМОНа пресечена массовая драка участников околофутбольных фанатских группировок", - проинформировали в МВД.
Задержаны более 10 человек, среди которых и несовершеннолетние. Они доставлены в территориальный орган внутренних дел для разбирательства.
interfax.by
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