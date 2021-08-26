Так было в 2018 году в Антверпене. Изображение для иллюстрации





"В ходе проведения оперативных мероприятий в лесном массиве возле поселка Сосны сотрудниками минского управления ГУБОПиК при поддержке ОМОНа пресечена массовая драка участников околофутбольных фанатских группировок", - проинформировали в МВД.

Задержаны более 10 человек, среди которых и несовершеннолетние. Они доставлены в территориальный орган внутренних дел для разбирательства.



