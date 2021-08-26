Задержаны более 10 человек. Под Минском задержали футбольных фанатов, устроивших массовую драку
Участники массовой драки задержаны под Минском, сообщили в пресс-службе МВД в среду.
Так было в 2018 году в Антверпене. Изображение для иллюстрации
"В ходе проведения оперативных мероприятий в лесном массиве возле поселка Сосны сотрудниками минского управления ГУБОПиК при поддержке ОМОНа пресечена массовая драка участников околофутбольных фанатских группировок", - проинформировали в МВД.
Задержаны более 10 человек, среди которых и несовершеннолетние. Они доставлены в территориальный орган внутренних дел для разбирательства.
07:50 26/08/2021
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