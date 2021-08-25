В Токио проходит Паралимпиада, где 27-летний белорус один из самых ярких спортсменов - не только среди наших представителей, но и на всех Играх, пишет kp.by. Игорь планирует выступить на шести дистанциях и везде он среди фаворитов.





25 августа Бокий выиграл с новым олимпийским рекордом заплыв на 100 метров баттерфляем (53,80 сек.). Впереди еще пять дистанций. Причем, его коронную – 100 метров вольным стилем – на сей раз в программу почему-то не включили.





Игорь Бокий с золотой медалью на Паралимпиаде в Токио. Фото: НОК Беларуси из телеграм-канала TEAM BY





Что же нам известно о человеке, который по некоторым параметрам превзойдет даже самых легендарных белорусских спортсменов.





Шустрого мальчугана выгоняли с тренировок





После Паралимпиады в Рио его мама рассказывала «Комсомолке», что сын занялся плаванием в шесть лет:





- Тренер Наталья Юрьевна Позднякова сказала, что мальчик очень способный. Но первый год его выгоняли с тренировок за поведение. Он был очень шустрым ребенком, поэтому решили отдать в спорт, чтобы направить его энергию. Когда Игоря выгнали в очередной раз, папа даже спросил: «Может, вы не хотите, чтобы он к вам ходил?» Но Наталья Юрьевна потом объяснила, как она может быть против, если мальчик способный? Просто так получалось… Когда уже у Игоря появилось понимание, интерес, то все пошло по-другому.





Бокий - звезда Паралимпиады.





Из-за плохого зрения стал участником команды паралимпийцев





Его карьера как здорового спортсмена не состоялась из-за плохого зрения. Но его тренер предложила участвовать в соревнованиях паралимпийцев. Его определили в соответствующую группу S13.





Здесь ему нет равных. На Паралимпиаде в Лондоне-2012 он завоевал 6 медалей (5 золотых и 1 серебряную), а в Рио-2016 – 7 (6 золотых и 1 бронзовую). Плюс золото Токио-2020. Уже 14 медалей, 12 из них золотые.





Окончил БГУ, женат, воспитывает дочь





Игорь закончил Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ по специальность «логистика». Он женат, дочке чуть больше года.





Женился Игорь на девушке Марине в 2019-м в Бобруйске, где и вырос. А живет пара в Минске.





Увлекается музыкой. Мама рассказывала, что он с отцом как-то даже ездил в Варшаву на концерт AC/DC.









По призовым тягается с Дарьей Домрачевой





За медали государство выплачивает призерам Паралимпиад премии. Они меньше, чем на Олимпиадах, но тоже солидные. Золото - 4 тысячи базовых величин (116 тысяч рублей или 46,5 тысяч долларов), серебро - 2,4 тысячи базовых величин (70 тысяч рублей или 28 тысяч долларов), бронзу - 1,6 тысячи базовых величин (46,5 тысяч рублей или 18,5 тысяч долларов).





За Лондон-2012 и Рио-2016 Бокий уже заработал 600 тысяч долларов. Дарья Домрачева – за три Олимпиады – 705 тысяч. Но Игорь уже начал завоевывать медали Токио-2020 и, если все пойдет как надо, должен превзойти Домрачеву.



