Штаб-квартира ФИФА в швейцарском Цюрихе - Sputnik Беларусь, 1920, 25.08.2021

© REUTERS / Arnd Wiegmann





Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск украинского футболиста Евгения Хачериди к брестскому "Динамо", пишет Sputnik со ссылкой на адвокатское бюро ISKOR, которое представляло интересы спортсмена.





Хачериди стал игроком брестского "Динамо" в январе 2020 года, а спустя год украинец в одностороннем порядке расторгнул соглашение с клубом из-за нарушений руководством контрактных обязательств. Весной появилась информация о том, что защитник намерен получить от "Динамо" компенсацию за невыполнение условий контракта. Называлась сумма в один миллион долларов.





Этой зимой у брестского "Динамо" сменилось руководство – клуб стал государственным, отойдя местным властям. Новые собственники заявили, что рассчитались со всеми долгами по зарплате, а компенсацию украинец должен требовать от прежних функционеров.





За разрешением спора Хачериди обратился в ФИФА, где приняли сторону футболиста, обязав брестский клуб выплатить компенсацию.





Дело может дойти до Спортивного арбитражного суда (CAS), если брестчане не захотят платить.







