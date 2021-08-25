ФИФА удовлетворила иск Хачериди к брестскому "Динамо"
Теперь белорусский футбольный клуб должен выплатить украинскому футболисту, по некоторым данным, миллион долларов.
Штаб-квартира ФИФА в швейцарском Цюрихе - Sputnik Беларусь, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск украинского футболиста Евгения Хачериди к брестскому "Динамо", пишет Sputnik со ссылкой на адвокатское бюро ISKOR, которое представляло интересы спортсмена.
Хачериди стал игроком брестского "Динамо" в январе 2020 года, а спустя год украинец в одностороннем порядке расторгнул соглашение с клубом из-за нарушений руководством контрактных обязательств. Весной появилась информация о том, что защитник намерен получить от "Динамо" компенсацию за невыполнение условий контракта. Называлась сумма в один миллион долларов.
Этой зимой у брестского "Динамо" сменилось руководство – клуб стал государственным, отойдя местным властям. Новые собственники заявили, что рассчитались со всеми долгами по зарплате, а компенсацию украинец должен требовать от прежних функционеров.
За разрешением спора Хачериди обратился в ФИФА, где приняли сторону футболиста, обязав брестский клуб выплатить компенсацию.
Дело может дойти до Спортивного арбитражного суда (CAS), если брестчане не захотят платить.
21:26 25/08/2021
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