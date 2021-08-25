+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ФИФА удовлетворила иск Хачериди к брестскому "Динамо"

Теперь белорусский футбольный клуб должен выплатить украинскому футболисту, по некоторым данным, миллион долларов.

Штаб-квартира ФИФА в швейцарском Цюрихе - Sputnik Беларусь, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Arnd Wiegmann

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск украинского футболиста Евгения Хачериди к брестскому "Динамо", пишет Sputnik со ссылкой на адвокатское бюро ISKOR, которое представляло интересы спортсмена.

Хачериди стал игроком брестского "Динамо" в январе 2020 года, а спустя год украинец в одностороннем порядке расторгнул соглашение с клубом из-за нарушений руководством контрактных обязательств. Весной появилась информация о том, что защитник намерен получить от "Динамо" компенсацию за невыполнение условий контракта. Называлась сумма в один миллион долларов.

Этой зимой у брестского "Динамо" сменилось руководство – клуб стал государственным, отойдя местным властям. Новые собственники заявили, что рассчитались со всеми долгами по зарплате, а компенсацию украинец должен требовать от прежних функционеров.

За разрешением спора Хачериди обратился в ФИФА, где приняли сторону футболиста, обязав брестский клуб выплатить компенсацию.

Дело может дойти до Спортивного арбитражного суда (CAS), если брестчане не захотят платить.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]