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Криштиану Роналду получил травму перед матчем со сборной Азербайджана

Португалец Криштиану Роналду досрочно завершил тренировку "Ювентуса" из-за проблем с правой рукой


Клуб не прокомментировал состояние здоровья португальского игрока, пишет ru.oxu.az со ссылкой на Чемпионат.

Участие Роналду в составе сборной Португалии в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 со сборными Азербайджана и Ирландии в сентябре теперь под вопросом. Португалия обнародует состав команды 26 августа.

Игра между сборными Азербайджана и Португалии пройдет 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.
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