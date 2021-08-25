Криштиану Роналду получил травму перед матчем со сборной Азербайджана
Португалец Криштиану Роналду досрочно завершил тренировку "Ювентуса" из-за проблем с правой рукой
Клуб не прокомментировал состояние здоровья португальского игрока, пишет ru.oxu.az со ссылкой на Чемпионат.
Участие Роналду в составе сборной Португалии в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 со сборными Азербайджана и Ирландии в сентябре теперь под вопросом. Португалия обнародует состав команды 26 августа.
Игра между сборными Азербайджана и Португалии пройдет 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.
21:02 25/08/2021
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