



Клуб не прокомментировал состояние здоровья португальского игрока, пишет ru.oxu.az со ссылкой на Чемпионат.





Участие Роналду в составе сборной Португалии в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 со сборными Азербайджана и Ирландии в сентябре теперь под вопросом. Португалия обнародует состав команды 26 августа.





Игра между сборными Азербайджана и Португалии пройдет 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.