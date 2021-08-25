Фото: БрестСити





Нападающий брестского Динамо Александр Шестюк попал в топ-100 самых играющих футболистов до 20 лет в 2021 году.





Рейтинг был составлен футбольной обсерваторией CIES относительно опыта выступлений в матчах первой команды, а также с учетом силы соревнований, пишет Спортарена.





По его итогам нападающий брестского Динамо расположился на 89-м месте.





Лидирующие позиции занимают Педри (Барселона), Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Мендеш (Спортинг) и Гравенберх (Аякс).











