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Александр Шестюк вошёл в сотню самых играющих футболистов до 20 лет

Белорусский форвард брестского Динамо занял 89 место.

Фото: БрестСити

Нападающий брестского Динамо Александр Шестюк попал в топ-100 самых играющих футболистов до 20 лет в 2021 году.

Рейтинг был составлен футбольной обсерваторией CIES относительно опыта выступлений в матчах первой команды, а также с учетом силы соревнований, пишет Спортарена.

По его итогам нападающий брестского Динамо расположился на 89-м месте.

Лидирующие позиции занимают Педри (Барселона), Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Мендеш (Спортинг) и Гравенберх (Аякс).
Источник: Артур Борис
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