Александр Шестюк вошёл в сотню самых играющих футболистов до 20 лет
Белорусский форвард брестского Динамо занял 89 место.
Фото: БрестСити
Нападающий брестского Динамо Александр Шестюк попал в топ-100 самых играющих футболистов до 20 лет в 2021 году.
Рейтинг был составлен футбольной обсерваторией CIES относительно опыта выступлений в матчах первой команды, а также с учетом силы соревнований, пишет Спортарена.
По его итогам нападающий брестского Динамо расположился на 89-м месте.
Лидирующие позиции занимают Педри (Барселона), Гринвуд (Манчестер Юнайтед), Мендеш (Спортинг) и Гравенберх (Аякс).
Источник: Артур Борис
20:14 25/08/2021
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