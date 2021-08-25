Скриншот видео Telegram-канала ATN_NEWS





Видеообращение спортсмена опубликовано в Telegram-канале ATN_NEWS, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».









Накануне первого старта в рамках токийской Паралимпиады белорус поделился своими эмоциями:





— Волонтеры стараются, помогают, чтобы все наши вопросы решались быстро. Для меня это огромное событие, я очень рад, что мне удалось выполнить паралимпийский норматив и попасть сюда. У меня будет пять дистанций — это огромное количество, — сказал он.





Спортсмен признался, что испытывает огромное волнение, «как никогда в жизни».





— Моя задача очень проста: сделать то, на что я способен. Для всех членов нашей паралимпийской команды важен настрой внутри, поэтому мы друг друга поддерживаем, улыбаемся, — рассказал А. Талай. — Болейте за нас, ну а мы будем стараться, двигаться в полную силу. Мы здесь, в Японии, это уже событие и победа, — добавил он.