+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Болейте за нас, а мы будем стараться». Паралимпиец Талай обратился из Токио к белорусам

Пловец Алексей Талай, представляющий Беларусь на Паралимпийских играх в Токио, обратился к соотечественникам и рассказал об атмосфере Игр.

Скриншот видео Telegram-канала ATN_NEWS

Видеообращение спортсмена опубликовано в Telegram-канале ATN_NEWS, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


 
 Накануне первого старта в рамках токийской Паралимпиады белорус поделился своими эмоциями:

— Волонтеры стараются, помогают, чтобы все наши вопросы решались быстро. Для меня это огромное событие, я очень рад, что мне удалось выполнить паралимпийский норматив и попасть сюда. У меня будет пять дистанций — это огромное количество, — сказал он.

Спортсмен признался, что испытывает огромное волнение, «как никогда в жизни».

— Моя задача очень проста: сделать то, на что я способен. Для всех членов нашей паралимпийской команды важен настрой внутри, поэтому мы друг друга поддерживаем, улыбаемся, — рассказал А. Талай. — Болейте за нас, ну а мы будем стараться, двигаться в полную силу. Мы здесь, в Японии, это уже событие и победа, — добавил он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]