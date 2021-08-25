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В международном биатлоне присматриваются к созданию трансгендерной политики

Международный союз биатлонистов (ИБУ) пока не приступил к созданию собственной трансгендерной политики, однако организация занимается изучением этого вопроса.


Международный союз конькобежцев (ISU) в августе опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию, пишет Прессбол.

"Мы следили за обсуждениями этой темы в спортивном мире, — сообщили в ИБУ. — Недавно мы разработали стратегию гендерного равенства, направленную на обеспечение равного доступа мужчин и женщин к нашему виду спорта как в рамках соревнований, так и за их пределами".

"Эта стратегия еще не решает проблему доступа трансгендеров к соревнованиям, но мы будем внимательно следить за развитием событий как в других видах спорта, так и в нашем", — отметили в организации.

Согласно правилам ISU сменившие пол женщины получили право соревноваться с мужчинами без ограничений, сменившие пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования.
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