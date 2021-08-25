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Вальверде: отдам душу за «Реал» и буду бороться, пока силы не покинут меня

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал подписание нового контракта с мадридским клубом.


«Я отдам душу за «Реал» и за каждого, кто борется за право играть за этот клуб. Я буду делать это, пока силы не покинут меня. Это способ отплатить тем людям, которые нас вдохновляют. Я собираюсь наслаждаться каждым моментом, проведённым в этом клубе», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Вальверде — воспитанник «Пеньяроля». Полузащитник выступает за мадридский «Реал» с 2016 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в двух матчах чемпионата Испании, результативными действиями не отметился. Всего за «Реал» Вальверде провёл 104 встречи, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Новый контракт Вальверде с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2027 года, пишет Чемпионат.
Источник: Диана Валавичюте
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