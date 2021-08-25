Но на самом деле девушка в заплыве не участвовала: из-за проблем со здоровьем врачи запретили ей тренироваться. И тогда Анна уступила свой слот (и свое имя в протоколе) минчанке Оксане, которая мечтала преодолеть пролив и финишировала с третьим результатом среди белорусок.





В первый и пока единственный раз Анна Бонд переплыла Босфор в 2018-м. В тот год течение было против пловцов и на то, чтобы преодолеть 6,5 километров, девушке понадобился час и 38 минут. В 2019-м ведущая попробовала снова, но с дистанции пришлось сойти. В 2021-м подоспело время для реванша.





— Слоты купить непросто, а мне везет с ними, — написала Анна в Instagram про приобретение мест для заплыва. — 4 января, пока все в новогодних «отходняках», мы со школой @iswimm.by устраиваем охоту на них!





Если рассказать про это чуть менее образно, выходит так: хотя заплыв проходит летом, слоты на участие продаются после Нового года. Регистрация стартует в ночь с 3 на 4 января. Обычно минут 15 — и все раскуплено. Причем за немалые деньги. В 2021-м, например, участие стоило более трехсот долларов.





На сайте Олимпийского комитета Турции написано , что в этом году на заплыв зарегистрировалось около 2,5 тысяч человек. Фамилия Анны тут тоже есть, но в реальности сама она в день старта была в Минске. Причина — COVID-19, которым она переболела, и который дал осложнения на легкие.





— У меня запрет на большие нагрузки, — рассказала Анна в Instagram. — Поэтому нет ни заплывов, ни походов в горы, ни заездов на мотоцикле.





Тренироваться Анна не могла и участвовать в заплыве не рискнула. Ведущая оказалась не единственной, кто из-за коронавируса не смог в этом году добраться до Босфора. Пловцы расстраивались, и, чтобы их поддержать, организаторы предложили участникам переносить слоты на следующий год.





Возможно, так бы поступила и Анна, если бы не узнала об Оксане из Минска, которая мечтала переплыть пролив, что отделяет Европу от Азии. Вот только места для заплыва у нее не было. И Анна решила отдать ей свое.





В воскресенье, пока Оксана плыла, ведущая очень за нее переживала. А Оксана, когда добралась до финиша, почти сразу сообщила об этом Анне.





— Что я ей написала? Не помню, — смеется Оксана. — Это все происходило под таким впечатлением.





Проплыла Оксана очень круто. 6,5 километров она преодолела за 53 минуты 31 секунду. Результатом девушка не просто довольна, а даже удивлена: с первого раза все так отлично получилось.





— 6,5 километров — звучит грозно, но нужно понимать, что это 6,5 километров по течению. В воскресенье оно было сильным и хорошо помогало на большей части дистанции, — поясняет ситуацию собеседница. — На Минском море или Дубровском водохранилище плавать гораздо тяжелее.





С другой стороны, в столь сильном течение есть и свои минусы. Оксана, например, чуть позже, чем нужно было, свернула в сторону финиша — в итоге ее стало относить от конечной точки пути. В какой-то момент пловчиха даже запаниковала: переживала, что ее могут дисквалифицировать или что до конца дистанции она будет добираться дольше отведенных правилами двух часов.





— Где-то десять минут мы с течением боролись, но я его победила, — вспоминает минчанка.





О себе Оксана говорит так: она мама двух пловцов — девочки и мальчика. Заплыв через Босфор для нее стал пятым турниром на открытой воде. А началось все с 2019-го, когда минчанка решила преодолеть 5 километров в Марселе, потом было столько же на Минском море. Затем заплыв в Лиде и снова Минское море, но на этот раз «десятка».





— Проплыть Босфор я решила в июне. Стало интересно попробовать, почему людей сюда так тянет. Почему они готовы платить такие деньги за участие, — делится размышлениями Оксана. — От преподавателя по плаванью узнала, что есть человек, у которого не получается поехать на заплыв. И поняла: значит, мне пора.





Анна Бонд поделилась с ней слотом. Единственное, девушки переживали, как к такой ситуации отнесутся организаторы. В Стамбуле же все восприняли все спокойно. Правда, в списках участников Оксана так и осталась Анной.





— А как вы готовились к заплыву? — интересуемся у Оксаны.





— Плавать мне нравилось всегда. Семь лет я уже хожу в бассейн, но в какой-то момент поняла: в бассейне мне скучновато. К тому же, узнала про турнир в Марселе, захотела участвовать — и записалась в школу плаванья, где тренируются уже на открытой воде, — описывает Оксана, с чего все началось. — К заплыву через Босфор я специально не готовилась. Все лето, как обычно, тренировалась дважды в неделю. Этого было достаточно чтобы поддерживать и улучшать свои навыки.





— А как проходил заплыв?





— Когда мы прилетели в Стамбул, на пароходе нас повезли показать маршрут. Я хорошо запомнила только первые два ориентира, остальное вспоминала по ходу, — шутит минчанка. — В день заплыва участников на трех кораблях отвезли на территорию Азии. На суднах были просторные платформы, с которых сразу стартовало много пловцов. Наша задача была приплыть из Азии в Европу.





— О чем вы думали, пока плыли?





— Я получала удовольствие от того, что у меня все получилось и я на Босфоре. А еще не забывала про ориентиры, за которыми приходилось постоянно следить.





— Я искренне за нее переживала и болела, — не скрывает эмоций по поводу поступка Оксаны Анна. — Это отличное время!