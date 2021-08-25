



В трехсетовом матче 1/8 финала белоруска обыграла представительницу Аргентины Надю Подорошко (37) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4. Встреча длилась почти три часа, сообщает БЕЛТА.





В 1/16 финала Александра Саснович обыграла американскую теннисистку Кристину Макхейл (119) — 6:4, 7:5.





Теперь Саснович ждет поединок за выход в полуфинал с румынкой Ириной Бегу (74).





Призовой фонд турнира в Кливленде составляет $235 тысяч.





Турнир является последней проверкой сил перед стартом последнего в сезоне турнира "Большого шлема". Этот открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке.