Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
Белорусская теннисистка Александра Саснович (99-е место в мировом рейтинге) сумела выйти в четвертьфинал турнира в Кливленде (США).
В трехсетовом матче 1/8 финала белоруска обыграла представительницу Аргентины Надю Подорошко (37) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4. Встреча длилась почти три часа, сообщает БЕЛТА.
В 1/16 финала Александра Саснович обыграла американскую теннисистку Кристину Макхейл (119) — 6:4, 7:5.
Теперь Саснович ждет поединок за выход в полуфинал с румынкой Ириной Бегу (74).
Призовой фонд турнира в Кливленде составляет $235 тысяч.
Турнир является последней проверкой сил перед стартом последнего в сезоне турнира "Большого шлема". Этот открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке.
Источник: euroradio.fm
10:18 25/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение