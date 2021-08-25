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Фотофакт: Вратарь сборной Беларуси Иван Кульбаков представил новый дизайн шлема — зубр и орнамент на красном фоне

Вратарь сборной Беларуси Иван Кульбаков обновил дизайн шлема перед олимпийской квалификацией в Словакии.


Доминирующим цветом является красный, в рисунке использовал национальный орнамент, а главным героем маски стал зубр.

26-29 августа в Братиславе сборная Беларуси с Кульбаковым в составе поборется за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши.
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