



Доминирующим цветом является красный, в рисунке использовал национальный орнамент, а главным героем маски стал зубр.





26-29 августа в Братиславе сборная Беларуси с Кульбаковым в составе поборется за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши.