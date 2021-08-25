



По информации "Sky Sports", один из крупнейших агентов в мировом футболе пытается организовать переходы Мбаппе в "Реал" и Криштиану Роналду в "ПСЖ".





Контракт Мбаппе истекает следующим летом, а сам футболист намерен воплотить свою мечту и поиграть в форме мадридского гранда. В трех матчах нового сезона Килиан забил один гол и отдал две результативные передачи в чемпионате Франции. В случае перехода Мбаппе станет вторым новичком "Реала" в текущее межсезонье после экс-защитника "Баварии" Давида Алабы.





Команда Карло Анчелотти набрала четыре очка в стартовых двух турах чемпионата Испании и занимает третье место в таблице "примеры".



