+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фото курящих в раздевалке Роналдо и Роберто Карлоса стало вирусным и восхитило в сети

Снимок бывших футболистов сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлоса стал вирусным

Фото: Stein Bjørge / Aftenposten

Фотография бывших футболистов сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлоса, сделанная в 2018 году, вызвала восхищение пользователей сети. На это обратил внимание британский таблоид The Sun.

На снимке, опубликованном изданием Afterposten в 2018 году, спортсмены запечатлены курящими в раздевалке в перерыве благотворительного матча против сборной Норвегии. Роналдо тренировал бразильскую команду, а Карлос выступал в ее составе.
Пользователи сети сочли фотографию забавной и заслуживающей восхищения. «Бразильцы просто лучшие! Даже их сумасшедший образ жизни не влияет на талант», — написал один из комментаторов. «Кто же знал, что эти легенды смогут чем-то пополнить и без того легендарное резюме! Обожаю их», — написал второй.

Благотворительный матч завершился победой бразильцев со счетом 3:0. Отмечается, что он был приурочен к 20-летнему юбилею победы сборной Норвегии над Бразилией на групповом этапе чемпионата мира-1998.
Роналдо и Роберто Карлос вместе выступали за сборную Бразилии и мадридский «Реал». В составе национальной команды они вместе выиграли чемпионат мира-2002. В активе Роналдо есть победа на ЧМ-1994.
lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]