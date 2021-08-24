Фото: Stein Bjørge / Aftenposten





Фотография бывших футболистов сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлоса, сделанная в 2018 году, вызвала восхищение пользователей сети. На это обратил внимание британский таблоид The Sun.





На снимке, опубликованном изданием Afterposten в 2018 году, спортсмены запечатлены курящими в раздевалке в перерыве благотворительного матча против сборной Норвегии. Роналдо тренировал бразильскую команду, а Карлос выступал в ее составе.

Пользователи сети сочли фотографию забавной и заслуживающей восхищения. «Бразильцы просто лучшие! Даже их сумасшедший образ жизни не влияет на талант», — написал один из комментаторов. «Кто же знал, что эти легенды смогут чем-то пополнить и без того легендарное резюме! Обожаю их», — написал второй.





Благотворительный матч завершился победой бразильцев со счетом 3:0. Отмечается, что он был приурочен к 20-летнему юбилею победы сборной Норвегии над Бразилией на групповом этапе чемпионата мира-1998.

Роналдо и Роберто Карлос вместе выступали за сборную Бразилии и мадридский «Реал». В составе национальной команды они вместе выиграли чемпионат мира-2002. В активе Роналдо есть победа на ЧМ-1994.



