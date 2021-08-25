"Формула-1" учредила новую награду для гонщиков, сообщается в пресс-релизе.

В этом сезоне новая награда достанется пилоту, который совершит больше всего обгонов.

"Эта награда является первой в своем роде и призвана подчеркнуть храбрость, проявленную гонщиками, которые делают смелые шаги в погоне за успехом", — говорится в сообщении пресс-службы "Формулы-1".





В настоящее время лидером сезона по этому показателю является пилот "Астон Мартина" Себастьян Феттель, пише т sputnik.by

Кроме того, в ходе трансляций появится новая графика, посвященная обгонам.

Ближайший Гран-при "Формулы-1" пройдет в Бельгии с 27 по 29 августа.



