Еще одна награда появится в "Формуле-1"
Награду получит гонщик, совершивший наибольшее количество обгонов в сезоне.
"Формула-1" учредила новую награду для гонщиков, сообщается в пресс-релизе.
В этом сезоне новая награда достанется пилоту, который совершит больше всего обгонов.
"Эта награда является первой в своем роде и призвана подчеркнуть храбрость, проявленную гонщиками, которые делают смелые шаги в погоне за успехом", — говорится в сообщении пресс-службы "Формулы-1".
В настоящее время лидером сезона по этому показателю является пилот "Астон Мартина" Себастьян Феттель, пишет sputnik.by
Кроме того, в ходе трансляций появится новая графика, посвященная обгонам.
Ближайший Гран-при "Формулы-1" пройдет в Бельгии с 27 по 29 августа.
08:31 25/08/2021
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