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Президент УЕФА наградил врачей, спасших жизнь Эриксену

29-летний футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии.

© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND

Медицинская бригада сборной Дании по футболу и капитан национальной команды Симон Кьер получат президентскую награду УЕФА, сообщается на сайте организации, пишет Sputnik.

12 июня во время матча группового раунда Евро-2020 Дания - Финляндия Эриксен потерял сознание, упал на газон и не смог подняться. Несколько минут медицинская бригада оказывала экстренную помощь футболисту, в том числе делали непрямой массаж сердца. Затем полузащитника сборной Дании увезли в больницу, где выяснилось, что он перенес сердечный приступ. Спустя неделю ему установили дефибриллятор.

"В этом году награда президента УЕФА выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о ценности жизни и позволяет с предельной четкостью взглянуть на все со стороны", - сказал глава организации Александер Чеферин.

В свою очередь Эриксен отметил, что благодарен врачам, которые провели фантастическую работу и спасли его жизнь.

Перенесший остановку сердца футболист посетил тренировочную базу клуба >>
"Также большое спасибо моему другу и капитану сборной Симону Кьеру и партнерам по команде за вашу поддержку 12 июня и после", - добавил футболист.
Отдельные слова благодарности он адресовал болельщикам за поддержку.

Награда президента УЕФА вручается ежегодно за достижения на профессиональном поприще и личностные качества.

В 2020 году ее получил бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба.
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