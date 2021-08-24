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Медицинская бригада сборной Дании по футболу и капитан национальной команды Симон Кьер получат президентскую награду УЕФА, сообщается на сайте организации, пишет Sputnik.





12 июня во время матча группового раунда Евро-2020 Дания - Финляндия Эриксен потерял сознание, упал на газон и не смог подняться. Несколько минут медицинская бригада оказывала экстренную помощь футболисту, в том числе делали непрямой массаж сердца. Затем полузащитника сборной Дании увезли в больницу, где выяснилось, что он перенес сердечный приступ. Спустя неделю ему установили дефибриллятор.





"В этом году награда президента УЕФА выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о ценности жизни и позволяет с предельной четкостью взглянуть на все со стороны", - сказал глава организации Александер Чеферин.





В свою очередь Эриксен отметил, что благодарен врачам, которые провели фантастическую работу и спасли его жизнь.





Перенесший остановку сердца футболист посетил тренировочную базу клуба >>

"Также большое спасибо моему другу и капитану сборной Симону Кьеру и партнерам по команде за вашу поддержку 12 июня и после", - добавил футболист.

Отдельные слова благодарности он адресовал болельщикам за поддержку.





Награда президента УЕФА вручается ежегодно за достижения на профессиональном поприще и личностные качества.





В 2020 году ее получил бывший нападающий "Челси" и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба.







