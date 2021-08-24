







Блохин стал одним из первых лауреатов награды "Национальная легенда Украины", учрежденной президентом страны Владимиром Зеленским.





"Сборная Украины 2006 года — команда звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха в истории сборной Украины.





Олег Владимирович, хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться — в первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, а и очень многие, но вы доказали делом.





От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была реально тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации — не буду говорить, какие. Мы выиграли две последующие игры и вышли из группы благодаря вам.





Ну и скажу о себе — тоже хочу перед вами извиниться. У нас были большие недопонимания, средние, маленькие. Все люди делают ошибки — может быть, я в какой-то мере делал их побольше. Но сегодня такой день — можно понять и простить, да? Хочется забыть все плохое, вспоминать только хорошие моменты.





Вы — великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ", — сказал Милевский на церемонии награждения.





"Я тебя прощаю", — крикнул из зала Блохин, отмечает ua-football.com.





Блохин в составе сборной СССР дважды завоевывал бронзовые медали Олимпийских игр, в составе киевского "Динамо" игрок дважды становился обладателем Кубка обладателей Кубков, семь раз выигрывал чемпионат СССР и пять раз — Кубок страны. Сейчас он совместно с Алексеем Михайличенко возглавляет комитет сборных Украинской ассоциации футбола, пишет Прессбол.























