Футболистов не пускают к родному

Фото: Александр Куликов / Коммерсантъ





Ряд ведущих европейских футбольных клубов столкнулись с неожиданной проблемой. Они обязаны отпускать своих игроков в их национальные сборные на десять дней для участия в матчах, значащихся в официальном календаре Международной федерации футбола (FIFA), однако не могут сделать это безболезненно. Дело в ограничениях, наложенных, в частности, пишет kommersant.ru, властями Великобритании и Франции для лиц, прибывающих из стран, внесенных в «красный» коронавирусный список. В итоге английские и французские команды, несмотря на возможные санкции со стороны FIFA, отказываются отпускать игроков из этих стран в сборные. То есть Лионель Месси не сможет в сентябре сыграть против сборной Бразилии, а Мохамед Салах не поможет египтянам в матче против команды Анголы в квалификации к чемпионату мира 2022 года. Клубы уже поддержала Европейская ассоциация футбольных клубов (ECA).





Европейская ассоциация футбольных клубов, объединяющая почти две сотни команд, оказалась на грани конфликта с FIFA. Как сообщает Sky Sports, ECA выступает за то, чтобы клубы получили возможность не отпускать своих игроков для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, намеченных на сентябрь и октябрь.





Правила FIFA обязывают клубы отпускать футболистов на игры, значащиеся в официальном календаре, на десять дней. В прошлом году, на пике пандемии, действие правила временно приостанавливалось, но в апреле этого года его вернули.





Обычно несение «повинности» не вызывает у клубов проблем, но сейчас ситуация иная.





Ведь если FIFA вернула регламент на доковидые рельсы, то многие европейские государства ограничения сохраняют, в частности для лиц, прибывающих из стран, внесенных в так называемый красный коронавирусный список. Так, в Великобритании лицам, прибывающим из Бразилии, Аргентины, Египта, Чили, Перу и других государств, предписывается отбыть десятидневный карантин в отеле. Похожие ограничения действуют и во Франции. Получается, что если клуб отпустит своего игрока, представляющего страну из «красного» списка, на матч сборной, то обратно он его получит минимум через три недели.





Для иллюстрации можно посмотреть на расписание квалификационного турнира в Южной Америке.





Там со 2 по 9 сентября намечены сразу три тура (первоначально их было два, но FIFA перенесла один раунд с прошлого года). Даже если предположить, что южноамериканские футболисты прибудут в свои сборные 1 сентября, а улетят обратно в Европу уже 10-го, на поле в составе своих клубов они смогут выйти не ранее 21-го. В действительности же игрокам придется оторваться от клубов даже больше чем на три недели. В итоге они пропустят по два матча национального первенства и первый раунд групповых турниров еврокубков.





В наиболее сложном положении оказался «Ливерпуль». Он может остаться сразу без четырех топовых игроков, а именно: Мохамеда Салаха, которого не отпускают в сборную Египта на матчи против команд Анголы и Габона, и сразу трех бразильцев — Алиссона, Фабинью и Роберту Фирмину. Еще двух бразильцев из числа вызванных на матчи квалификации не хочет отпускать «Манчестер Сити» — Эдерсона и Габриела Жезуса, «Челси» не готов рисковать Тьягу, «Манчестер Юнайтед» — Фредом, «Эвертон» — Ришарлисоном, «Лидс» — Рафиньей. Но и это не все. Вероятно, не сможет помочь сборной и форвард ПСЖ Неймар. Ведь во Франции есть свой «красный» список, и в нем числятся и Бразилия, и Аргентина. А значит, и новой звезде парижан Лионелю Месси, равно как и Анхелю ди Марии, будет трудно сыграть за свою национальную команду. И все бы ничего, сборные Бразилии и Аргентины могли бы перетерпеть этот сложный момент (особенно легко это далось бы бразильцам, которые лидируют в квалификации с 16 очками после шести матчей), если бы на 5 сентября не была намечена очная встреча непримиримых соперников.





На данный момент Федерация футбола Англии пытается добиться от властей разрешения сделать для футболистов исключение из коронавирусного протокола.





Но, как показывает практика, британское правительство, равно как и французское, такие запросы отвергает, если только речь не идет о турнире, проводимом в «пузыре», как, например, недавний чемпионат Европы по футболу.

Отметим также, что и FIFA не может смягчить свою позицию, перенеся игры на другие даты, поскольку окон в расписании просто не осталось. При этом и не реагировать на непослушание клубов FIFA также не может. И все идет к тому, что в данном случае пострадают именно сборные.











