Сегодня в Токио стартуют Паралимпийские игры. В Японии будут разыграны рекордные 540 комплектов наград. Белорусы нацелены минимум на 10 медалей. Завоевывать их будут 17 спортсменов, которые выступят в шести видах спорта: легкой атлетике, плавании, академической гребле, параканое, фехтовании и дзюдо.





В канун старта Игр SportArena.by собрала семь мотивирующих историй белорусских паралимпийцев, которые в свое время перенесли тяжелые травмы, но сумели не только выжить, но и достигли немалых высот в спорте.



Людмила Волчек, 40 лет





Вид спорта: гребля





До травмы Людмила занималась легкой атлетикой, неплохо бегала длинные дистанции (была чемпионкой Беларуси), уже в 20 лет входила в олимпийскую сборную и готовилась к Олимпиаде в Афинах. Однако 2001-й все перечеркнул.





12 сентября она смотрела телевизор в общежитии, где жила. Он плохо шел и девушка полезла на крышу двухэтажного дома, чтобы поправить телевизионную антенну. Она это проделывала не раз, но в тот день не удержалась и сорвалась. В итоге – перелом позвоночника.





Фото: raik.by





Следующие полтора года девушка пролежала без движения. Сев на инвалидную коляску, Людмила попробовала вернуться в спорт: толкала ядро, занималась пауэрлифтингом (силовое троеборье, в которое входит приседания со штангой, жим штанги лёжа и тяга штанги) и танцами на инвалидных колясках. Но отсутствие возможностей беспрепятственно добираться до тренировок сводили все старания на нет. Девушка уже планировала закончить, как Тамара Шимановская – тогдашний главный тренер сборной по инваспорту – предложила поучаствовать в лыжных гонках на санках. Поначалу у Волчек мало что получалось – не хватало силы в руках, но со временем спортсменка освоилась.





В 2006-м на Играх в Турине Волчек выиграла «золото» на 10 километрах, «серебро» на пяти километрах, 2,5-й километрах и в эстафете 3х2,5 километров. Через четыре года снова стала лучшей на 10-икилометровой дистанции. Параллельно искала себя девушка в гребле. В 2008-м в Пекине стала второй, а в 2012-м в Лондоне – третьей.





Фото: mlyn.by





Людмила ведет очень активный образ жизни: воспитывает дочь, водит авто, прыгает с парашютом (за плечами под 10 прыжков), сплавляется на байдарках, а также много говорит о проблеме безбарьерной среды в белорусских городах.





Владислав Гриб, 24 года





Вид спорта: легкая атлетика





Гриб родился в Лельчицах – небольшом городке Гомельской области. В 14 лет вместе с друзьями отдыхал на речке и решил нырнуть, но ударился головой о дно и сломал позвоночник. Той же ночью минских хирург, который специально приехал из Минска, несколько часов оперировал подростка в местной клинике. После чего три недели Гриб пролежал в реанимации, а затем отправился на реабилитацию в «Аксаковщину».





Фото: wmeste.by





В последующие два года Владислав замкнулся в себе: почти не выходил из дома – даже на крыльцо. Рядом с ним всегда были друзья, которые пытались его расшевелить, но тот долго не поддавался их усилиям. Но однажды им это удалось и они вытянули его в парк. Прогулка, близкие люди рядом, вернули парню чувство жизни. Он раскрепостился, стал появляться в кафе, на дискотеках. Начал учиться жить и передвигаться в инвалидной коляске самостоятельно.





В 2019-м Гриб переехал в Минск, где записался на курсы оператора ЭВМ. Параллельно стал заниматься спортом – метанием булавы. Тренируется шесть дней в неделю и делает серьезные успехи. К примеру, на последнем чемпионате Беларуси запустил снаряд на 29 м 81 см, улучшив свое достижение на 10 метров! Это четвертый результат сезона в мире.





Фото: wmeste.by





Владислав мечтает выиграть паралимпиаду. Говорит, что если такое случится, то все испытания, через которые пришлось пройти, не зря.





Алеся Мокрицкая, 35 лет





Вид спорта: фехтование





До 18 лет Алеся совершенно не помышляла о спорте. Она жила в деревне Бастуны и хотела стать учителем музыки. Для этого и поступила в Гродненский педагогический колледж. На четвертом курсе попала в ДТП, в результате которого серьезно повредила позвоночник и потеряла чувствительность в конечностях.





Столичные врачи в Лиде сделали операцию и уехали, не дав никаких рекомендаций по дальнейшему восстановлению. Девушку собирались положить в районную больницу на реабилитацию, но она вместе с близкими настояла, чтобы ее отправили в Минск. В столице после обследования выяснилось, что врачи удалили не все осколки. После второй операции чувствительность у Алеси вернулась почти до колена.





Фото: raik.by





Три года девушка восстанавливалась, делала операции и мечтала снова ходить. Но полноценная чувствительность ног не возвращалось. Однажды в «Аксаковщине» к ней подошла тренер по фехтованию на колясках Марина Григорян и предложила заниматься спортом. Предложение не очень заинтересовало Алесю, но тренер уговорила попробовать. Первые тренировки проходили прямо в «Аксаковщине».





Девушке спорт не нравился. Да и она пока еще не оставляла надежд, что скоро снова станет ходить. И в какой-то момент Алеся оказалась перед выбором: или дальше пытаться разрабатывать ноги, учиться ходить и жить при этом в родной деревне, или бросать «ходьбу» и переезжать в Минск. Поняв, что ходить так, как раньше, она больше не сможет, девушка отважилась на переезд и стала заниматься фехтованием.





При этом педколледж она все-таки закончила. Получила диплом учителя пения и отправилась на отработку в один из райцентров области. Работать приходилось в условиях, которые не предназначены для инвалидов-колясочников. В итоге при содействии Минспорта девушка сумела получить свободный диплом.





Фото: raik.by





Сейчас Алеся мастера спорта международного класса по фехтованию. Неоднократный призер этапов Кубка мира, вице-чемпион Еропы, участница Паралимпиад в Лондое и Рио-де-Жанейро. Медалей на Играх не брала, но очень мечтает это сделать завоевать.





Алексей Талай, 38 лет





Вид спорта: плавание





Без рук и ног Талай остался в 16 лет. Накануне 9 мая он приехал в деревню к деду и увидел, что какие-то мальчишки разожгли возле дома костер. Алексей решил его потушить, как вдруг раздался взрыв – взорвался нагревшийся снаряд времен второй мировой войны. Талая отбросило на несколько метров. Он попытался подняться, но вместо рук увидел только кровавое месиво. Ног тоже не было. Выжил Алексей благодаря соседу, который на своей машине отвез парня в оршанскую больницу. Врачи говорили, что Талай не доживет до утра, но тот был уверен, что все будет хорошо.





Восстанавливался Алексей в Германии. Поначалу пытался носить протезы, но жить с ними не получилось – остатки рук и ног были слишком короткими. Тем не менее, пловец не унывал, и благодаря друзьям вернулся к полноценной жизни: ходил на дискотеки и знакомился с девушками. Алексей дважды был женат. Вместо со второй женой Анастасией он воспитывает воспитывает троих детей.





Фото: vitebsk.biz





Несколько лет назад на одном из ток-шоу, куда спортсмена приглашали довольно часто, он познакомился с белорусским легендарным парапловцом Игорем Боким. После общения с легендой, Алексей загорелся плаванием. Переехал из Орши в Минск и стал регулярно тренироваться. На игры в Токио он отправился в качестве бронзового призера чемпионата Европы.





Андрей Праневич, 38 лет





Вид спорта: фехтование





В 10 лет вместе с друзьями Андрей бегал по одной из полоцких строек. Не удержал равновесие, упал на металлическую трубу и сломал позвоночник. Полгода пролежал в гипсе. Поначалу была надежда, что сможет ходить, но реальность оказалась неутешительной – коляска.





Праневич стал замыкаться в себе, стал реже выходить из дома. Тогда семья продала квартиру в Полоцке и переехала в деревню Салоники, чтобы у мальчика была возможность чаще бывать на свежем воздухе.





Фото: PBS.TWIMG.COM





Через какое-то время Андрей устроился на работу – собирал светильники на дому, – но занятие не приносило ему большого удовольствия. Да и денег тоже было немного.





Во второй раз мир полочанина перевернулся в 2008 году после звонка известного паралимпийца Николая Безъязычного – серебряного призера паралимпиады в Пекине, который предложил Андрею попробовать себя в спорте. Так Праневич начал играть в настольный теннис. А вскоре в зале познакомился с тренером Семеном Сущиным, который за свои деньги построил в Полоцке специализированный зал, где колясочники могут заниматься любым видом спорта. Тренер уговорил Андрея попробовать силы в фехтовании. Вышло очень успешно.





Фото: PBS.TWIMG.COM





Пять лет назад в Рио Праневич стал паралимпийским чемпионом, за что получил Орден отечества III-й степени и звание «Человек года Витебщины». Также в копилке почетного гражданина Полоцка (в Минск не переезжает принципиально) две «бронзы» чемпионатов мира, «золото» и «серебро» чемпионатов Европы.





Илья Товпенец, 27 лет

Вид спорта: параканое





Тяжелую травму спортсмен получил в 2012-м, когда вечером вместе с друзьями возвращался в родные Мачулищи с прогулки по Минску. Илья вышел из поезда, услышал, как за ним закрываются двери, а потом потерял сознание.





Оказалось, что каким-то образом 18-летний парень упал под электричку и очутился на рельсах. В результате получил черепно-мозговую травму, перелом ребер и переломовывих позвонков со сдавлением и ушибом спинного мозга без разрыва. Друзей, которые с ним были в тот момент, Илья называет бывшими. Возможно, из-за того, что никто из них тогда не вызвал скорую помощь. Ее вызвала работница станции. Она же останавливала кровотечение.





Фото: raik.by





В себя молодой человек пришел в больнице лишь через двое суток. Врачи говорили, что Илья не выживет, а если повезет, то останется овощем. Но парень не просто остался жив. За три месяца он сменил две больницы и отправился на реабилитацию в «Аксаковщину», где впервые самостоятельно пересел с кровати в коляску.





Вернувшись домой, Илья стал заниматься спортом: качал пресс, подтягивался на турнике, ходил в ортезах, отжимался в ходунках, как на брусьях. А в 2016-м пришел в греблю. На тренировки он ездил сам из Мачулищ: первое время на электричках, а потом на авто, которое купил вместе с семьей. Через пару лет тренировок каноист поехал на первый для себя чемпионат Европы и стал там седьмым, проиграв третьему месту менее секунды. Тренер Александр Скакун считает Товпенца самым перспективным своим учеником.





Фото: raik.by





Лицензию на Игры в Токио Илья завоевал в мае этого года, финишировав шестым на этапе Кубка мира в Сегеде.





Наталья Шавель, 47 лет

Вид спорта: плавание





Наталья росла в семье тренеров по плаванию и в детстве мечтала только о том, чтобы стать пловчихой. Тренировалась у родителей, однако после окончания школы неожиданно решила стать ихтиологом и работать с дельфинами. Однако получить нужное образование не удалось. Родители в ту пору зарабатывали по двадцать долларов в месяц и учиться далеко от дома не было возможности. В итоге девушке пришлось идти на работу. Наталья умела шить и легко устроилась на швейную фабрику. А вскоре вышла замуж и родила сына.





Фото: oblsport.grodno.by





В 23 года Шавель попала в автомобильную аварию. На скользкой дороге водитель не справился с управлением и машина оказалась в кювете. Муж и маленький сын Натальи не пострадали, а она сама серьезно травмировала позвоночник. Врачи даже не давали гарантий, что спортсменка выживет. Спортсменка перенесла три операции и долгий период реабилитации, но встать на ноги так и не смогла.





Через два года девушка стала искать себя. Врачи говорили, что ей надо больше двигаться и она записалась в бассейн. Сперва плавала просто для себя, а потом снова стала тренироваться у мамы. Наталья признавалась, что в воде обретает свободу. И это то чувство, которое мотивирует ее на продолжение тренировок.





Фото: oblsport.grodno.by





После того, как Шавель побила пять рекордов Беларуси, она сравнила свои результаты с мировыми. Оказалось, что секунды почти не отличаются. В 2004 году девушка за свой счет поехала на открытый чемпионат Германии, где завоевала лицензию на Паралимпиаду в Афинах. Выступала она также в Пекине и Лондоне. В 2012-м до «бронзы» ей не хватило двух сотых секунды. Наталья – девятикратный призер чемпионатов мира. Игры в Токио станут для нее пятыми.





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