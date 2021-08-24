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Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Дмитрий Басков рассказал, пишет Sputnik, как идет подготовка национальной команды к предстоящей олимпийской квалификации.









На этой неделе, 26-29 августа, белорусские хоккеисты сразятся с командами Словакии, Австрии и Польши за единственную путевку на Игры-2022. Турнир пройдет в Братиславе.





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"Мы все соскучились по Олимпиаде. Мы помним все эти эмоции, которые дарила наша сборная на Играх. Мы хотим их повторить. И сегодня могу вас заверить, что все игроки сборной приехали в расположение команды с огромным желанием. Тренерский штаб очень сильно мотивирован. Одна мечта – одна команда",- приводит слова Баскова пресс-служба ФХРБ.





По его словам, формулой успеха сборной является командная работа. Басков подчеркнул, что хоккейный клуб "Динамо-Минск" не в одиночестве. "Мы работаем вместе с ФХБ", - сказал он.





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"Есть хороший объединенный штаб, который занимается в том числе селекцией. Селекция в "Динамо" не остановилась, она продолжается. У тренеров сегодня большая загруженность, они работают с утра до вечера", - продолжил Басков.

В этом году федерация, отметил Басков, создала условия для игроков, которые не проходили предсезонные сборы в своих клубах.





"Это касается игроков из Северной Америки. Мы создали для них условия, организовали тренировочный процесс на льду и на земле. Это удобно, когда тренерский штаб "Динамо" работает параллельно. Они выходят с игроками сборной, после этого выходят с игроками "Динамо", - сказал Басков.





"Если бы это был не тренерский штаб "Динамо", нам было бы сложнее", - констатировал глава ФХРБ.





Басков вспомнил слова главного тренера сборной и "зубров" Крэйга Вудкрофта, который признался, что недосыпает в последние дни из-за большой загруженности.

"Сном готов пожертвовать не только он, но и весь тренерский штаб", - заключил Басков.





Напомним, сборная Беларуси по хоккею выступала на Олимпийских играх трижды (1998, 2002 и 2010). Лучший результат на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити – четвертое место.











