



"Я не знаю, что происходит с Мбаппе. Всегда можно порассуждать и много чего сказать. Я вижу, что он в команде, что он тренируется, играет и пытается создавать шансы для своих партнеров. Он забивает голы.





Игрок выполняет условия своего контракта, не делает ничего плохого и выкладывается на поле, так что будьте счастливы. Как я часто говорю, имея дело с исключительным игроком, мы всегда ищем что-то плохое, какие-то мелочи. Я надеюсь, что он останется в ПСЖ, и все будет хорошо.





Посмотрим, что случится в будущем. Но разве он кого-то не уважает? Нет, я этого не видел. Он играет хорошо", - сказал Анри, пишет ru.oxu.az со ссылкой на sports.ru.







