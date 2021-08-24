Тьерри Анри: Надеюсь, что Мбаппе останется в ПСЖ
Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мнением о будущем нападающего Килиана Мбаппе.
"Я не знаю, что происходит с Мбаппе. Всегда можно порассуждать и много чего сказать. Я вижу, что он в команде, что он тренируется, играет и пытается создавать шансы для своих партнеров. Он забивает голы.
Игрок выполняет условия своего контракта, не делает ничего плохого и выкладывается на поле, так что будьте счастливы. Как я часто говорю, имея дело с исключительным игроком, мы всегда ищем что-то плохое, какие-то мелочи. Я надеюсь, что он останется в ПСЖ, и все будет хорошо.
Посмотрим, что случится в будущем. Но разве он кого-то не уважает? Нет, я этого не видел. Он играет хорошо", - сказал Анри, пишет ru.oxu.az со ссылкой на sports.ru.
19:18 24/08/2021
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