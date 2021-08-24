Норвегия, Германия и Швеция не выступят на ЧМ по летнему биатлону
Мировое первенство стартует в среду. Ранее от участия отказались белорусские биатлонисты - они готовятся к Олимпиаде-2022.
Сборные Норвегии, Франции и Швеции не выступят на чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии, сообщает Sputnik со ссылкой на "Матч ТВ".
Мировое первенство по летнему биатлону стартует завтра в Нове-Место.
Как следует из списка, показывающего распределение стрелковых позиций на тренировке, на соревнованиях не выступят биатлонисты из Норвегии, Франции и Швеции.
На прошлой неделе стало известно, что сборная Беларуси не примет участие в ЧМ. Как пояснили в Белорусской федерации биатлона, это связано с подготовкой в зимним Олимпийским играм в Пекине.
18:54 24/08/2021
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