



Сборные Норвегии, Франции и Швеции не выступят на чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии, сообщает Sputnik со ссылкой на "Матч ТВ".





Мировое первенство по летнему биатлону стартует завтра в Нове-Место.

Как следует из списка, показывающего распределение стрелковых позиций на тренировке, на соревнованиях не выступят биатлонисты из Норвегии, Франции и Швеции.





На прошлой неделе стало известно, что сборная Беларуси не примет участие в ЧМ. Как пояснили в Белорусской федерации биатлона, это связано с подготовкой в зимним Олимпийским играм в Пекине.







