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Норвегия, Германия и Швеция не выступят на ЧМ по летнему биатлону

Мировое первенство стартует в среду. Ранее от участия отказались белорусские биатлонисты - они готовятся к Олимпиаде-2022.


Сборные Норвегии, Франции и Швеции не выступят на чемпионате мира по летнему биатлону в Чехии, сообщает Sputnik со ссылкой на "Матч ТВ". 

Мировое первенство по летнему биатлону стартует завтра в Нове-Место.
Как следует из списка, показывающего распределение стрелковых позиций на тренировке, на соревнованиях не выступят биатлонисты из Норвегии, Франции и Швеции.

На прошлой неделе стало известно, что сборная Беларуси не примет участие в ЧМ. Как пояснили в Белорусской федерации биатлона, это связано с подготовкой в зимним Олимпийским играм в Пекине.
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