







Прокуратура одного из бразильских штатов обвинила восемь человек, включая Андерсона, в причастности к незаконной схеме с использованием криптовалюты. В апреле 2020 года у крупной промышленной фирмы было украдено порядка 5,5 млн долларов, которые были депонированы на 11 банковских счетах в четырех штатах Бразилии. Затем деньги были использованы для покупки различных криптовалют в странах за рубежом, а также в Бразилии, пишет "Прессбол".





Андерсон являлся игроком "Манчестер Юнайтед" в 2007–2015 годах, в составе манкунианцев он четыре раза становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.























