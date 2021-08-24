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Четырехкратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" обвиняется в мошенничестве с криптовалютой

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андерсон Луис де Абреу Оливейра стал фигурантом расследования по делу о мошенничестве и отмывании денег, — сообщает "Bitcoinist".



Прокуратура одного из бразильских штатов обвинила восемь человек, включая Андерсона, в причастности к незаконной схеме с использованием криптовалюты. В апреле 2020 года у крупной промышленной фирмы было украдено порядка 5,5 млн долларов, которые были депонированы на 11 банковских счетах в четырех штатах Бразилии. Затем деньги были использованы для покупки различных криптовалют в странах за рубежом, а также в Бразилии, пишет "Прессбол".

Андерсон являлся игроком "Манчестер Юнайтед" в 2007–2015 годах, в составе манкунианцев он четыре раза становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.
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