



Напомним, Максим Недосеков осенью 2020 года подписал открытое обращение белорусских спортсменов к международной и белорусской общественности о том, что «спорт всегда был и остается вне политики», которое называют «провластным».





эфире программы СТВ ведущая Алена Сырова отметила, что благодаря тому, что «спорт от политики трудно отличить» (как сказал Лукашенко), «наши спортсмены должны ехать и биться не только за себя, свою семью и тренеров, но и за свою страну». Она предположила, что Недосеков ехал на Олимпиаду «с другим настроением» из-за того, что «волна хейта нагнала за его позицию».





«Конечно. Там не то что волна, там само море нахлынуло на меня. Очень было хейта много, даже по сей день этого достаточно, это никуда не ушло», — ответил ей спортсмен.





При этом он отметил, что «много прибавилось людей с другой стороны, то есть со стороны нашей Беларуси, которые поддерживают и поддерживали до этого».





«Я очень рад, что эта поддержка есть, потому что без этого было бы очень сложно выступать – без поддержки. Ехал я туда именно бороться, как вы правильно сказали, бороться за Беларусь», — сказал Недосеков.





Легкоатлет подчеркнул, что хейт «много сил забирал».





«Но возьмем своих болельщиков, которые поддерживают наш народ, они поспособствовали этому результату», — заявил он.





Действительно, под фотографиями в Инстаграме Максима Недосекова, пользователи оставляют много негативных комментариев.





Кто-то, перефразируя стихотворение Некрасова, пишет: «Спортсменом можешь ты не быть,но человеком быть обязан». Кто-то выражает мнение о настоящей победе: «Победа — это когда уважают вас в обществе, среди которого вы живёте. Победа — это когда вам не безразлично всё то, что происходит вокруг вас». Под фото бронзовой медали один из пользователей написал «Но говорят всё равно о Тимановской, и запомнят больше её».





Однако хватает спортсмену и хвалебных комментариев. Ему присылают много поздравлений и смайлов-огоньков, шлют слова поддержки, ласково называют «нашим чемпионом», «молодцом», «красавцем» и «героем».





Кстати, на Олимпиаде в разговоре с австралийской журналисткой Максим Недосеков похвалил спортивных белорусских функционеров, снявших с соревнований Кристину Тимановскую.





«Мне не нравится этот человек. Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова, — сказал Недосеков.