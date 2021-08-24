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19-летний Руслан Лисакович впервые вызван в национальную сборную

Полузащитник "Ислочи" 19-летний Руслан Лисакович вызван в национальную сборную Беларуси.

"Георгий Кондратьев объявил окончательный список футболистов, вызванных на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022. В финальную заявку попал молодой хавбек "волков" Руслан Лисакович, который вместо "молодежки" отправится в расположение национальной сборной.

В рамках УТС "белакрылыя" сыграют три официальных поединка. Гостевая встреча с чехами состоится 2 сентября (начало в 21.45). Еще две игры пройдут в Казани: 5 сентября с валлийцами (начало в 16.00) и 8 сентября против бельгийцев (начало в 21.45).

В нынешнем сезоне на счету Руслана Лисаковича 25 игр за основной состав "Ислочи", а также два гола и две результативные передачи", — говорится в сообщении пресс-службы "волков".
Источник: pressball.by
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