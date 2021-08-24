Перед началом многих спортивных событий, в том числе футбольных матчей, некоторые игроки преклоняют колено в рамках акции движения Black Lives Matter.





Эта акция возникла после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 25 мая 2020 года при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием, после которого Флойд скончался в больнице. Этот инцидент привел к массовым беспорядкам в различных американских и европейских городах.







