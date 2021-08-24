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Байден встал на колено на приеме чемпионок НБА

Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече с чемпионками женской НБА из команды «Сиэтл Шторм» в Белом доме.

Одновременно он держал подаренную баскетбольную футболку клуба со своей фамилией и номером 46 (Байден является 46-м по счету президентом США). Он встал на одно колено во время общей фотографии., пишет РБК.


Перед началом многих спортивных событий, в том числе футбольных матчей, некоторые игроки преклоняют колено в рамках акции движения Black Lives Matter.

Эта акция возникла после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 25 мая 2020 года при его задержании полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием, после которого Флойд скончался в больнице. Этот инцидент привел к массовым беспорядкам в различных американских и европейских городах.
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