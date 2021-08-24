+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Уроженец Минска Евгений Каменев сыграет за сборную Польши в олимпийской квалификации

Белорусский защитник Евгений Каменев попал в окончательный ростер сборной Польши на олимпийскую квалификацию.

Каменев, который имеет как белорусский, так и польский паспорта, родился в Минске, однако большую часть карьеры провел в Польше. Он выступал за молодежную сборную этой страны, вызывался во взрослую национальную команду на спарринги.

Напомним, что сборная Польши начнет олимпийскую квалификацию 26 августа матчем против команды Беларуси.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]