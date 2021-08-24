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Сегодня в Токио стартует Паралимпиада

Беларусь представляют два десятка спортсменов.

Сегодня в Токио стартует Паралимпиада
В Токио сегодня состоится торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр, сообщает БЕЛТА.

Изначально в составе белорусской спортивной делегации были 20 атлетов, однако уже в японской столице один из них - пловец Максим Вашкевич, а также тренер Станислав Поздеев из-за положительных тестов на COVID-19 были помещены на десятидневный карантин. Белорусы выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, парагребле и фехтованию.

На прошлой Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016 белорусские спортсмены завоевали 10 наград - 8 золотых и 2 бронзовые, заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете.

В соревнованиях в Токио выступят около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие игр состоится 5 сентября.
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