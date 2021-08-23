Максим Вашкевич и Станислав Поздеев сдали положительный тест на COVID-19 и помещены медицинскими службами на карантин на 10 дней
Белорусы пловец Максим Вашкевич и тренер Станислав Поздеев сдали положительный тест на COVID-19 и помещены медицинскими службами на карантин на 10 дней.
"24 августа торжественно откроются Летние Паралимпийские игры-2020 в Токио. Национальная паралимпийская сборная Беларуси примет участие в торжественной церемонии открытия. Белорусский флаг на церемонии открытия понесет титулованная спортсменка Людмила Волчек.
Тем временем в команде Беларуси уже есть потери, пишет Прессбол. Пловец Максим Вашкевич и тренер Станислав Поздеев сдали положительный тест на COVID-19 и помещены медицинскими службами на карантин на 10 дней. К сожалению, на этом для нашего спортсмена Максима Вашкевича Паралимпиада по сути завершилась. При том, что в аэропорту вся сборная сдавала ПЦР-тесты и все прошло благополучно. Подобная ситуация характерна и для других сборных. Так, у команды Азербайджана три спортсмена также преждевременно оказались вне игры. У россиян восемь человек сдали положительные тесты, правда, три повторных теста показали отрицательный результат. В общем, ковидные случаи присутствуют и их довольно много. Так, ориентировочно около 76 участников Паралимпиады уже имеют положительную реакцию на COVID-19.
В первых стартах белорусские спортсмены примут участие 25 августа, на следующий день после торжественного открытия Паралимпиады. В плавании испытают себя Игорь Бокий, Владимир Сотников, Дмитрий Солей и Алексей Талай. Андрей Праневич будет бороться в фехтовании на инвалидных колясках", — говорится в сообщении mst.by.
19:01 23/08/2021
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