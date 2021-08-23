Сбор главной команды страны продлится с 30 августа по 7 сентября. Сборная Беларуси разместится в техническом центре АБФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ до вылета в Чехию.





1 сентября в 11.30 команда отправится в Остраву, где сыграет против Чехии на стадионе "Городской", а затем 5 и 8 сентября в 16.00 и 21.45 соответственно встретится с Уэльсом и Бельгией в городе Казань на стадионе "Центральный", сообщает пресс-служба БФФ.





Вратари: Сергей Черник ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Динамо-Минск") Павел Павлюченко ("Рух", Брест).





Защитники: Роман Юзепчук, Кирилл Печенин, Артем Рахманов (все — "Рух", Брест), Александр Сачивко, Роман Бегунов, Руслан Хадаркевич, Глеб Шевченко (все — "Шахтер", Солигорск) Николай Золотов, Александр Павловец (оба — "Колос", Ковалевка, Украина), Максим Швецов ("Динамо-Минск").





Полузащитники: Никита Корзун, Дмитрий Подстрелов (оба — "Шахтер", Солигорск), Макс Эбонг ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Владислав Климович, Артем Быков (оба — "Динамо-Минск"), Павел Седько ("Динамо-Брест"), Денис Гречихо, Артем Концевой (все — "Рух", Брест).





Нападающие: Максим Скавыш ("Шахтер", Солигорск), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва), Дмитрий Антилевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино).







