



О "щедрых подарках" главы государства сообщила пресс-служба правительства Туркменистана.





21-летняя студентка Туркменского государственного института физической культуры и спорта завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио на соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 кг, в которой выступали представительницы 14 стран.





Заслуженный тренер Туркменистана, вице-премьер и сын президента Сердар Бердымухамедов зачитал приветственное обращение, в котором Гурбангулы Бердымухамедов поздравил членов национальной сборной команды с первой в истории туркменского спорта олимпийской медалью.





"Это знаменательное событие, ставшее прекрасным итогом усердных тренировок, регулярной подготовки, символом большой воли и великой любви к отчизне, вызвало чувство безмерной гордости у счастливых спортсменов, воодушевленной молодежи, у всего народа", – говорится в послании главы государства.





Как подчеркнул президент Туркменистана, успех Гурьевой на Олимпийских играх "приумножил мировую славу, престиж и авторитет суверенной отчизны" и стал "лучшим подарком к 30-й годовщине священной независимости страны". По словам Бердымухамедова, ее медаль – это "результат государственной политики, нацеленной на создание в стране широких возможностей для подготовки юных олимпийцев".





Полине Гурьевой президент также присвоил наивысшее спортивное звание – "Заслуженный мастера спорта". А главный тренер сборной Туркменистана по тяжелой атлетике Артур Эмирян получил в подарок от главы государства автомобиль премиум-класса Toyota Camry 2021 года выпуска.





"Я посвятила свою медаль туркменскому народу и уважаемому президенту в честь 30-летия независимости Туркменистана", – заявила Гурьева.





В госСМИ Туркменистана успешное выступление тяжелоатлетки не получило широкого освещения. Государственное телевидение лишь сообщило о завоеванной медали, при этом сама олимпийская медалистка была названа "нашей спортсменкой", имя Гурьевой не упоминалось.





В Олимпийских играх в Токио приняли участие девять туркменских спортсменов. Делегацию страны на Олимпиаде возглавлял сын президента Туркменистана, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.