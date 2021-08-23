+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Соболенко в шаге от триумфа

Впервые в карьере беларуская теннисистка Арина Соболенко стала второй ракеткой мира

Соболенко в шаге от триумфа
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный мировой рейтинг. Арина Соболенко потеснила японку Наоми Осаку и впервые в карьере поднялась на второе место. 

Напомним, на минувшей неделе Соболенко уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе Хиберт (WTA: 31) уже на стадии 1/16 финала. Но Наоми Осака выбыла на стадии 1/8 финала.

Зато австралийка Эшли Барти провела турнир в Цинциннати едва ли не безукоризненно (пять побед без единого проигранного сета), завоевала титул и, как следствие, еще упрочила свои позиции на вершине рейтинга. 

Вслед за ней в первой десятке идут:

Арина Соболенко (Беларусь), 
Наоми Осака (Япония), 
Каролина Плишкова (Чехия), 
София Кенин (США), 
Элина Свитолина (Украина), 
Бьянка Андрееску (Канада), 
Ига Швёнтек (Польша), 
Крейчикова (Чехия)
Гарбинье Мугуруса (Испания).

Виктория Азаренко потеряла шесть мест и теперь лишь 19-ая. Александра Саснович сохранила за собой 99-ю позицию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]