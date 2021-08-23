Согласно "Общественному здоровью Англии" (PHE) ㅡ исполнительному органу Департамента здравоохранения Англии ㅡ среди почти 67 тысяч болельщиков, которые были во время матча на стадионе, 2296 человек, вероятно, уже были заражены коронавирусом. Еще 3404 человека могли заразиться во время посещения стадиона.





Данные, собранные после последних матчей Евро-2020, показывают, что тогда в стране фиксировали значительный скачок новых случаев COVID-19. Люди, у которых подтверждали заражения, могли не посещать "Уэмбли", но были в дни финала в барах, пабах или собирались на просмотр матчей дома компанией. Дженнифер Смит, заместитель директора PHE, отмечает, что Евро-2020 был "уникальным событием" и вряд ли будет подобное влияние от массовых мероприятий на распространение коронавируса в Великобритании.





"Данные показывают, насколько легко вирус может распространяться при тесном контакте, и это должно быть предупреждением для всех нас, поскольку мы снова пытаемся вернуться к нормальной жизни. При посещении крупных мероприятий мы все должны принимать меры, которые помогут снизить риск [распространение коронавируса]", ㅡ говорит Смит.