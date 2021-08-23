



Это произошло на фоне слухов о том, что главный тренер Луческу не хотел этого футболиста. Об этом заявил экс-тренер сборной Украины Александра Хацкевич. Однако его слова опроверг агент футболиста Валерий Исаев.





В любом случае Шкурин вышел на поле, отыграл целый тайм (появился сразу после перерыва), и, кажется, возможностью этой он вполне воспользовался. Уже через 10 минут косвенно поучаствовал в третьем взятии ворот: после выноса со своей половины навязал борьбу сопернику, недоставшему самую малость до мяча. Итог – выход Виталия Буяльского один на один с голкипером и четкая реализация.