В Москве на стадионе «Лужники» задержали болельщиков с бело-красно-белым флагом
Российская полиция задержала двух болельщиков за то, что они во время матча по пляжному футболу на стадионе «Лужники» в Москве между командами Беларуси и Швейцарии вывесили бело-красно-белый флаг, сообщает ОВД-Инфо.
Им вменяют нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП).
Ночь до суда они проведут за решеткой.
К слову, команда Беларуси проиграла со счетом 3:7.
09:01 23/08/2021
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