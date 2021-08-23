В Москве на стадионе «Лужники» задержали болельщиков с бело-красно-белым флагом

Российская полиция задержала двух болельщиков за то, что они во время матча по пляжному футболу на стадионе «Лужники» в Москве между командами Беларуси и Швейцарии вывесили бело-красно-белый флаг, сообщает ОВД-Инфо.