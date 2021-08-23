В одном из эпизодов фанаты хозяев стали бросать бутылки в форварда "Марселя" Димитри Пайета. Футболист бросил одну из бутылок назад на трибуны, после чего зрители прорвали оцепление стюардов, высыпали на арену и напали на игроков гостей. В массовой драке принял участие в том числе ассистент главного тренера "Марселя" Хохре Дезио: специалист ударил одного из фанатов "Ниццы".









После того, как стороны удалось разнять, судья увел команды в раздевалки. Матч должен был возобновиться спустя некоторое время, однако футболисты "Марселя" отказались возвращаться на поле. В итоге официальные лица приняли решение завершить поединок досрочно. Гостям грозит техническое поражение за отказ от продолжения встречи.



