+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Роналду хочет покинуть "Ювентус"

Роналду хочет уйти из "Ювентуса" до конца трансферного окна

Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть "Ювентус" в оставшиеся дни трансферного окна. Однако клуб пока не получал предложений по португальцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Фабрицио Романо в Twitter.

Роналду попросил главного тренера Массимилиано Аллегри не ставить себя в стартовый состав на первый матч нового сезона против "Удинезе" в чемпионате Италии. Он остался на скамейке запасных, поскольку рассчитывает решить вопрос своего ухода из клуба в ближайшие дни, до закрытия трансферного окна вначале сентября.

В течение лета было множество противоречивых слухов о будущем Роналду в "Ювентусе". Несмотря на разную информацию, в самом клубе неоднократно заявляли, что Криштиану продолжит играть за Старую синьору и в новом сезоне.

Вполне возможно, что ситуация с уходом Роналду будет в итоге полезна и для "Ювентуса". Контракт с португальцем у клуба истекает следующим летом и сейчас туринцы еще смогут выручить хорошие деньги за его продажу, ведь через год он просто уйдет бесплатно по истечению срока соглашения.

В то же время, вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед перед матчем заявил, что Роналду никуда не уйдет и отыграет сезон в Турине.

В "Ювентус" знаменитый португалец перешел летом 2018 года из мадридского "Реала" за 117 млн евро. 36-летний форвард забил 101 гол и отдал 22 результативных передачи в 133 официальных матчах за итальянский клуб.

Напомним, этим летом уже состоялся один сенсационный трансфер - Лионель Месси ушел из "Барселоны" и стал игроком "ПСЖ".
rbc.ua
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]