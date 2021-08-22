+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Егор Казаринов, пытавшийся сменить квалификацию и перейти из лыжников в биатлонисты, вернулся в лыжные гонки

Егор Казаринов, пытавшийся сменить квалификацию и перейти из лыжников в биатлонисты, вернулся в лыжные гонки.



"Подготовку к олимпийскому сезону в составе национальной команды ведут шесть биатлонистов — Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Роман Елетнов. Егор Казаринов, пытавшийся сменить квалификацию и перейти из лыжников в биатлонисты, вернулся в лыжные гонки — времени на то, чтобы совладать с винтовкой, для подготовки к Олимпийским играм ему бы не хватило. Остальные парни продолжают совершенствовать мастерство на огневых рубежах", — говорится в материале "Беларусь сегодня", пишет Прессбол.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]