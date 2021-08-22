



FIFPro – международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов – тоже призывает помочь спортсменкам. В профсоюзе заявил, пишет Sports.ru, что работают с правительствами над разработкой плана эвакуации, добавив: «Цель – доставить как можно больше людей в безопасное место».





Футболистки опасаются за свою жизнь после захвата талибами власти в стране. ФИФА заявила, что ситуация в Афганистане «остается нестабильной и очень тревожной».





На этой неделе экс-капитан женской сборной Афганистана Халида Попал умоляла спортивные организации «помочь обезопасить наших игроков», поскольку она опасается за тех, кто остался в стране после прихода к власти талибов.





Многие футболистки из Афганистана после захвата власти скрылись. Во время своего предыдущего правления около 20 лет назад талибы не позволяли девушкам получать образование.





Женщины также не могут покидать дома без родственников-мужчин, им не разрешают работать, их заставляют носить полностью закрывающуюся паранджу.





Напомним, недавно исламистское движение «Талибан» (организация признана РФ террористической и является запрещенной на территории страны) взяло под контроль почти всю территорию Афганистана. После этого тысячи людей устремились в аэропорт Кабула, где западные страны эвакуировали своих граждан и афганцев.





В понедельник появились фото и видео, где которых сотни людей бегут рядом с самолетом ВВС США, движущимся по взлетно-посадочной полосе. Некоторые люди цеплялись за его бок.