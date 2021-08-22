







Группа А, где сыграют команды России, Канады, Германии, Дании, Словакии, Казахстана, Швейцарии и Италии, проведет свои матчи на "Хартвалл Арене" в Хельсинки, пишет interfax.by. Россияне откроют чемпионат матчем против Словакии 13 мая в 16:20 по московскому времени.





В группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Беларуси и Великобритании. Игры пройдут на Tampere Deck Arena в Тампере.





Матчи в обоих городах пройдут со зрителями. Подробная информация о продажах билетов на матчи будет опубликована ИИХФ 31 августа.





Групповой турнир продлится до 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные игры, которые поровну разделят Хельсинки и Тампере. Полуфиналы (28 мая) и игры за медали (29) пройдут на льду арены в Тампере.



