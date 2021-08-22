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Спасибо футболистам за победу и воплощение в жизнь наших планов, а болельщикам ― за атмосферу и поддержку. Много эмоций мы потратили в кубковом матче с "Шахтером", а в Гродно, наверное, и не хватило куража, страсти, тех же эмоций. Нам надо было сегодня вернуться в игру, вернуться в турнир и почувствовать себя лучше. Рад, что удалось обыграть "Динамо", потому что это внутренний подъем для болельщиков, футболистов, для города, пишет Прессбол.





Согласны ли вы, что прессинг стал одним из слагаемых успешной игры сегодня?





Нет, не согласен. Как раз прессингом я не удовлетворен, потому что мы теряли структуру давления, локальные позиции. Плюс ко всему, упускали много в тех моментах, когда не должны были упускать. Не получился прессинг, давление, и, как следствие, соперник мог создавать опасные моменты.





Каково состояние Ковалева на данный момент?





Все хорошо.





Довольны ли игрой Иваненко сегодня, и можно ли говорить о том, кто будет защищать ворота в следующей игре?





В нашей команде ни про одного футболиста нельзя так сказать. Есть недельный микроцикл, поэтому в составе будет тот, кто готов. Есть требования, которые либо выполняются, либо нет. Я доволен всеми голкиперами, доволен Амельченко. Большие молодцы, у них хорошая аура и они прогрессируют.





Последние минут 10-15 команда играла на удержание счета или команде не хватило сил на этот отрезок игры?





Сил было достаточно. Вопрос в том, что соперник активно пошел вперед. Конечно, можно было создать структуру давления, выдвигаться. Это был один из планов, когда при необходимости команде пришлось бы перестроиться на 4-5-1, более внимательно контролировать Бацулу, Матвейчика, а также решать вопросы фланговых атак, передач и выдвижения, — приводит слова тренера официальный сайт "Гомеля".























