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«Ты разочаровал миллионы людей». Афганцы раскритиковали Хабиба

Подписчики экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова подвергли его жёсткой критике за отсутствие какой-либо позиции по событиям в Афганистане. Под последним постом спортсмена в «Инстаграме», в котором он выложил фото с пилотом Формулы-1 Никитой Мазепиным, негатив по отношению к Хабибу выразило множество болельщиков.



«Ты разочаровал миллионы людей Афганистана. Да здравствует человечество, да здравствует Афганистан!» — написал один из подписчиков.
«Ты слишком далёк от Афганистана. Свободу Афганистану», — добавил другой.
«Деньги меняют людей так, как поменяли и тебя. Афганистан», — оставил комментарий ещё один болельщик.
«Ты был народным чемпионом для Афганистана. Люди поддерживали тебя и аплодировали, но, когда пришло время поддержать нас, как это должен делать брат по вере, ты даже не хочешь поддержать нас парой слов?» — вопрошает один из подписчиков Нурмагомедова.
«Ты потерял болельщиков Афганистана. Теперь ты для нас ничто», — написал ещё один фанат.

Напомним, пишет Чемпионат, на недавней пресс-конференции в Москве Хабиб отказался отвечать на вопрос о политической обстановке в Афганистане, заявив, что не имеет к этой стране никакого отношения.
Источник: Микаил Гусейнов
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