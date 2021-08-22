



Итоговый счет матча — 3:0 в пользу хозяев (Фото: Скриншот видео)





На 53-й минуте встречи испанский форвард хозяев "Хефте" получил мяч от партнера на своей половине поля.





После этого 28-летний нападающий сделал несколько шагов и пробил, пишет Новое Время, так и не добежав до середины поля.





Мяч после его удара полетел прямо в ворота "Динамо". Голкипер гостей Михай Ешану вполне мог спасти ситуацию, но неожиданно упал.











Так счет в игре стал 2:0 в пользу "Фарула". Первый мяч в поединке забил тот же "Хефте". Итоговый же счет матча — 3:0 в пользу хозяев. Так счет в игре стал 2:0 в пользу "Фарула". Первый мяч в поединке забил тот же "Хефте". Итоговый же счет матча — 3:0 в пользу хозяев.





Ранее нападающий Шемрок Роверс Грэм Брук забил гол с центра поля в матче чемпионата Ирландии против "Дерри Сити".











