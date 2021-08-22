"БАТЭ" расстался с черногорским защитником Борисом Копитовичем. Контракт между клубом и футболистом был расторгнут по соглашению сторон. По версии портала Transfermarkt.com, летом 2019 года «желто-синие» заплатили за легионера около 300 тысяч евро, пишет Sportarena.by. Алексей Бага, который тогда руководил командой, отмечал, что в Беларусь приехал опытный, мастеровитый игрок. Однако борисовский период у Копитовича не задался: основным игроком не стал, на поле появлялся не часто и вдобавок лишился места в сборной "Черногории". За два года Борис провел за "БАТЭ" всего 34 матча во всех турнирах и набрал 2 (1+1) очка.









Черногорец стал не первым добротным футболистом, покинувшим "БАТЭ" за последнее время. Клуб продолжает экономить и избавляться от дорогих активов, разгружая зарплатную ведомость.





Игорь Стасевич и Егор Филипенко

Ушли в "Шахтер





Самые первые трансферы БАТЭ 2021 года. В начале января у лидеров «желто-синих» закончились контракты и они сменили прописку, перебравшись в стан чемпионов. Андрей Капский пытался сохранить сенаторов, но финансовые возможности клуба не позволили это сделать.





– Сейчас нужно жить по средствам – и по тому, на что наработали. Уводить бюджет клуба в дефицит потому, что так захотелось, не имею морального права, – признавался руководитель.





Филипенко сходу стал основным в Солигорске. На счету центрального защитника 24 матча во всех турнирах. И лишь один из них он не доиграл до конца. Кроме того у Егора в активе 1 гол и 2 голевые передачи.





Фото: fcshakhter.by





А вот у Стасевича дела складываются не очень хорошо. Полузащитник долго не мог отличиться за свой новый клуб – сделал это лишь в 13-м туре. А сейчас угодил в опалу к главному тренеру Сергею Гуренко, который отстранил его и защитника Николу Антича от тренировок с основным составом.





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Дмитрий Бага

Ушел в "Лиепаю" (Латвия)





Через несколько дней после ухода Стасевича и Филипенко, покинул клуб и Бага. Полузащитник тоже не стал продлевать контракт с БАТЭ и уехал за границу – в Лиепаю, которую тогда тренировал хорошо ему знакомый Дмитрий Молош.





Фото: fcbate.by





Бага сходу стал основным игроком в центре поля латышей. На его счету 18 матчей в сезоне и один голевой пас. А вот Молоша в команде уже нет. Правда, Лиепая все равно остается самым белорусским клубом Латвии. За команду играют Олег Веретило, Евгений Березкин и Михаил Гордейчук.



Эрвейн Мукам

Ушел в "Актобе" (Казахстан)





Мукам приходил в БАТЭ из Немана в 2018 году с очень хорошей прессой. Реактивному и техничному французу с камерунскими корнями хватило полгода в команде Игоря Ковалевича, чтобы показать себя. Однако в Борисове в вингера не поверили. Легионер вроде и наиграл 62 матча за «желто-синих», но лишь в 30 матчах выходил в старте. Более того, он всего восемь матчей сыграл от звонка до звонка.





Фото: fcbate.by





В Актобе дела обстоят лучше: француз заработал 2+2 в 21 матче.





Боян Настич

Ушел в "Ягеллонию" (Польша)





В БАТЭ защитник провел полтора года, за которые стал лидером команды. За плечами у футболиста 34 матча – почти все без замен. В сезоне-2020 вместе с Античем стал лучшим ассистентом чемпионата среди защитников – 9 голевых пасов. Хорошая игра в Беларуси помогла вернуться в сборную Боснии и Герцеговичны, за которую серб выступает с 2018 года.





Фото: fcbate.by





Зимой на Настича нацелилась Црвена Звезда, но Ягеллония была более настойчивей. Переговоры между клубами шли месяц. В итоге поляки перевели на счет борисовчан 300 тысяч евро. В Польше Настич сходу закрепился в основе своей новой команды. В недавно стартовавшем чемпионате на его счету четыре игры.





Антон Сарока

Ушел в "Неман"





В БАТЭ карьера форварда, который в 2018-м уезжал в Локерен в статусе главного форварда страны, пошла под откос. Футболиста буквально замучили травмы, которые не позволяли даже набрать форму. В прошлом сезоне он сыграл за БАТЭ всего в шести встречах (2 гола), в этом – в одной за Суперкубок. Еще раз (в 3 туре против Гомеля) Сарока попал в заявку.





Фото: fcbate.by





В июне нападающий расторг контракт с БАТЭ и перешел в Неман. Однако пока перезагрузки не происходит. Форвард лишь два раза появился на поле (выходы на 20 минут). Забитых мячей нет.





Максим Скавыш

Ушел в "Шахтер"





О том, что лучший футболист страны прошлого года уедет из Борисова много говорили еще зимой. Форварда сватали в Польшу и Германию. Присматривались к нему и в российских Крыльях Советов. Но Скавыш остался в БАТЭ и продолжил забивать. В 21 матче на его счету 12 мячей.





Фото: fcbate.by





В мае об уходе Скавыша заговорили с новой силой. На сей раз нападающего отправляли в Шахтер. Трансфер состоялся 20 июля. В новой команде Максим пока отличиться не может. На его счету пять матчей без забитых мячей.





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