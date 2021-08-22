Стал известен слоган церемонии открытия Паралимпиады в Токио
Оргкомитет Токио-2020 объявил темы церемоний открытия и закрытия Паралимпийских игр.
Слоган "У нас есть крылья" станет темой церемонии открытия (24 августа), "Гармоничная какофония" - темой церемонии закрытия Игр (5 сентября), сообщается в пресс-релизе оргкомитета, пишет РИА Новости.
Для участия в церемонии открытия и закрытия подали заявки 5 550 человек по всей Японии. Однако из-за пандемии количество участников было снижено до 161 человека.
09:06 22/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение