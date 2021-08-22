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Стал известен слоган церемонии открытия Паралимпиады в Токио

Оргкомитет Токио-2020 объявил темы церемоний открытия и закрытия Паралимпийских игр.


Слоган "У нас есть крылья" станет темой церемонии открытия (24 августа), "Гармоничная какофония" - темой церемонии закрытия Игр (5 сентября), сообщается в пресс-релизе оргкомитета, пишет РИА Новости.

Для участия в церемонии открытия и закрытия подали заявки 5 550 человек по всей Японии. Однако из-за пандемии количество участников было снижено до 161 человека.
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