Штангисты взялись за ручки





Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), находящаяся в глубоком кризисе, вызванном серией допинговых, коррупционных и административных скандалов, сделала еще один шаг к тому, пишет Коммерсантъ, чтобы дать Международному олимпийскому комитету (МОК) основания для исключения одного из классических олимпийских видов из программы Игр-2024. Руководство IWF разделилось на два лагеря, вступив в конфронтацию из-за проекта конституции федерации. Одну из ключевых ролей при этом взял на себя президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов. Он обнародовал письмо, в котором обвинил ряд функционеров в том, что они порочат репутацию IWF, а также в причастности к скандальным историям в прошлом. Те в ответ пригрозили юридическими последствиями. Голосование по новой конституции намечено на конец августа, и, если стороны не договорятся, ситуация может окончательно выйти из-под контроля.





Уже с января прошлого года IWF пребывает в глубоком кризисе. Он был вызван серией допинговых, коррупционных и административных скандалов. Началось все с того, что на телеканале ARD вышел документальный фильм с разоблачениями деятельности президента IWF венгра Тамаша Аяна (в итоге он был вынужден уйти в отставку), которого обвиняли в сокрытии допинг-случаев и коррупции. Расследование, проведенное канадским юристом Ричардом Маклареном, подтвердило, что «коррупция существовала на высшем уровне» и что со счетов IWF исчезло более $10 млн.





На происходящее не мог не обратить внимания МОК, который, как отметил один из его вице-президентов Джон Коутс, дал IWF ясные указания, что нужно изменить, чтобы нормализовать ситуацию.

В противном случае МОК оставил за собой право исключить тяжелую атлетику из программы Игр-2024. Отметим, что незадолго до закрытия Олимпиады в Токио МОК скорректировал Олимпийскую хартию в той части, где речь идет о лишении какой-либо федерации признания со стороны МОК, влекущем за собой прекращение финансирования и даже исключение соответствующего вида из олимпийской программы. Теперь для этого не требуется согласия сессии МОК, достаточно решения исполкома, что сильно упрощает дело.





Ключевым шагом для восстановления доверия МОК является принятие новой конституции IWF, но именно с этим возникли сложности. Комиссия по реформированию IWF во главе с австралийским юристом Дарреном Кейном разработала проект конституции, в котором содержались пункты, исключающие избрание в новые руководящие органы IWF лиц, ранее замешанных в допинговых скандалах, и функционеров старше 70 лет. Формально комиссия независимая, но в ее состав помимо господина Кейна и еще двух привлеченных юристов входят семь членов совета IWF. Как минимум два из них — Максим Агапитов и Сэм Коффа — не могли бы попасть в новые руководящие структуры IWF, если бы предложенные изменения в конституцию были утверждены. Господину Коффе уже 85 лет, господин Агапитов в 1994 году был дисквалифицирован на два года за допинг. Отметим, что именно из-за этого МОК отозвал аккредитацию последнего на токийскую Олимпиаду. Но Максим Агапитов обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), где сумел добиться отмены решения МОК. Примечательно, что в пользу господина Агапитова свидетельствовал Ричард Макларен, отметивший его важную роль в расследовании коррупционных схем в IWF. В итоге голоса семи членов совета IWF в комиссии по реформам перевесили голоса независимых юристов и на голосование конгресса IWF, который состоится в конце августа, был вынесен проект конституции, из которого были исключены вышеозначенные ограничения. Однако борьба за текст документа на этом не закончилась.





В среду утром Максим Агапитов, являющийся главой EWF, а также президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), на официальном сайте EWF обнародовал открытое письмо, в котором подверг критике президента Федерации тяжелой атлетики Великобритании Мэтью Кёртена и бывшего генерального директора IWF Атиллу Адамфи. Господин Агапитов, как передает Insidethegames, обвинил Мэтью Кёртена в «нанесении ущерба тяжелой атлетике», что выразилось «в формировании альянса с Атиллой Адамфи, который даже не является членом тяжелоатлетической семьи». Он отметил, что господин Кёртен отправил Атилле Адамфи конфиденциальный проект конституции, чем нарушил правила.





Самому Атилле Адамфи господин Агапитов припомнил то, что он является зятем Тамаша Аяна и к тому же неоднократно в негативном свете упоминался в докладе Ричарда Макларена.





По нашему мнению, такой альянс полностью подрывает доверие тяжелоатлетической семьи к вам и, что хуже, к британской тяжелой атлетике»,— говорилось в письме.





По всей видимости, недовольство Максима Агапитова вызвало и совместное обращение господ Кёртена и Адамфи к Даррену Кейну. В нем они отмечали, что согласованный проект конституции не только снижает критерии допустимости, но, «что более тревожно», может являться попыткой защитить личные интересы нынешнего руководства IWF. Отметим, что Мэтью Кёртен и Атилла Адамфи были причастны к созданию системы отбора тяжелоатлетов на Игры-2020 (задача была непростая, учитывая, что тяжелоатлеты многих стран попали под санкции МОК, а, например, ФТАР получила в Токио только две лицензии), за что удостоились похвалы президента МОК Томаса Баха. То есть к их мнению могут прислушаться. Кроме того, они претендуют на высокие роли в обновленной IWF.





Примечательно, что после того, как Мэтью Кёртен и Атилла Адамфи потребовали от Максима Агапитова предоставить доказательства своих обвинений, отметив, что будут защищаться всеми доступными способами, письмо с сайта EWF исчезло. Это, однако, не означает, что конфликт исчерпан, и, по всей видимости, конгресс IWF будет увлекательным.







