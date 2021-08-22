Белорусский легкоатлет Андрей Кравченко, также отказавшийся возвращаться в Беларусь и оставшийся в Германии вместе с женой, рассказал Настоящему Времени, что известно о новом запрете и как он скажется на карьере белорусских спортсменов.





— Как вы узнали о запрете для белорусских спортсменов выезжать на соревнования за границу?





— Мне написал анонимный человек в инстаграме, показал переписку, сказал, что об этом скоро все узнают. Я сначала подумал, что это какой-то вброс, неверная информация, и подождал немного. И на следующий день мне один из моих коллег подтвердил информацию, что он хотел выехать на коммерческий старт и ему сказали: "Если поедешь, то только через заявление на увольнение". Я понял, что это не слухи, что это правда.





У меня такое мнение, что, возможно, это будет какая-то временная такая мера, так как 12 сентября будет полумарафон, где Лукашенко будет присутствовать. Насколько я помню, это, наверное, впервые. И они хотят сделать просто красивую картинку – собрать всех спортсменов, которые на контракте, потому что им по-любому придется идти либо увольняться. Хотят собрать, наверное, армию, МВД – всех пособирать и сделать красивую картинку. Возможно, для этого хотят, чтобы никто не выезжал из страны, чтобы все были на месте.





— То есть сейчас намечены какие-то коммерческие соревнования за границей – и для того чтобы вокруг Лукашенко собралось как можно больше спортсменов, этих спортсменов за границу не выпускают?





— Это одна из версий. Еще одна версия, что не хотят, чтобы спортсмены последовали примеру Кристины Тимановской и искали возможность тренироваться и выступать за другие сборные.





— То есть, по сути, власти Беларуси могут бояться, что белорусские спортсмены будут бежать из страны, если выедут за границу на соревнования, попросят там политическое убежище?





— В любом случае спортсмены будут уезжать, потому что такое терпеть – постоянно что-то крутят, вертят, мутят. Очень сложно будет спортсменам сейчас. Финансирование будет урезаться – будет экономия. Я не знаю, что будет дальше.





— Многие спортивные обозреватели называют выступление белорусской сборной на Олимпиаде в Токио не самым удачным. Лукашенко, который болеет за спорт, тоже высказывал недовольство. Как вы считаете, возможно, политическая обстановка в стране повлияла на такой неудачный олимпийский результат?





— Да нет, это уже система вся нарушена. Нет системы подготовки, все строится на индивидуальных качествах спортсменов, на таланте. Медалей с каждой Олимпиадой все меньше и меньше. Поэтому пока не будет какой-то нормальной системы развития спорта в стране, когда у спорта будут стоять люди, которые именно спортсмены, а не военные, тогда и будет развитие, тогда можно будет говорить о хороших выступлениях на соревнованиях и так далее. А сейчас пока все деградирует.





— Вы в августе выехали из страны. Возможно, белорусской олимпийской сборной не хватает теперь спортсменов из-за того, что спортсмены бегут из страны?





— Нет, это все чисто от системы подготовки. Тренеров не хватает, все печально, на самом деле. Дворцов понастроили, а системы нет. Поэтому как есть – так есть.





— Как сложилась судьба у белорусских спортсменов, которые публично выразили несогласие с результатами президентских выборов в Беларуси и должны были выехать из страны?





— Их репрессировали. Если брать мою историю – меня уволили отовсюду мгновенно, даже не предупредили об этом. Других спортсменов запугивали, ко мне приезжали с угрозами – много было всего интересного. И в тюрьме многие посидели, и сидят многие в тюрьме до сих пор. Поэтому ничего хорошего из этого не выйдет.





— Вы выехали из Беларуси. Вы сейчас понимаете вашу дальнейшую судьбу за границей?





— Моя дальнейшая судьба будет зависеть только от меня. Я буду искать возможность здесь тренировать людей. Так как в Беларуси я этого делать не могу, придется тренировать детей в Германии. Супруга, я думаю, продолжит карьеру здесь в каком-нибудь немецком клубе.





— То есть так или иначе свою дальнейшую спортивную судьбу спортсмены, которые выезжают из Беларуси, за границей находят?





— Да.