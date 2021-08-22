"В любом случае спортсмены будут уезжать". Белорусский борец Андрей Кравченко – о запрете спортсменам выезжать за рубеж
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться на родину после давления на Олимпиаде, заявила, что белорусские власти запретили спортсменам выезжать на соревнования и даже на отдых за рубеж. По ее словам, официально такого запрета нет, но ее коллеги жалуются, что получают такие указания.
Андрей Кравченко, октябрь 2014 года
Белорусский легкоатлет Андрей Кравченко, также отказавшийся возвращаться в Беларусь и оставшийся в Германии вместе с женой, рассказал Настоящему Времени, что известно о новом запрете и как он скажется на карьере белорусских спортсменов.
— Как вы узнали о запрете для белорусских спортсменов выезжать на соревнования за границу?
— Мне написал анонимный человек в инстаграме, показал переписку, сказал, что об этом скоро все узнают. Я сначала подумал, что это какой-то вброс, неверная информация, и подождал немного. И на следующий день мне один из моих коллег подтвердил информацию, что он хотел выехать на коммерческий старт и ему сказали: "Если поедешь, то только через заявление на увольнение". Я понял, что это не слухи, что это правда.
У меня такое мнение, что, возможно, это будет какая-то временная такая мера, так как 12 сентября будет полумарафон, где Лукашенко будет присутствовать. Насколько я помню, это, наверное, впервые. И они хотят сделать просто красивую картинку – собрать всех спортсменов, которые на контракте, потому что им по-любому придется идти либо увольняться. Хотят собрать, наверное, армию, МВД – всех пособирать и сделать красивую картинку. Возможно, для этого хотят, чтобы никто не выезжал из страны, чтобы все были на месте.
— То есть сейчас намечены какие-то коммерческие соревнования за границей – и для того чтобы вокруг Лукашенко собралось как можно больше спортсменов, этих спортсменов за границу не выпускают?
— Это одна из версий. Еще одна версия, что не хотят, чтобы спортсмены последовали примеру Кристины Тимановской и искали возможность тренироваться и выступать за другие сборные.
— То есть, по сути, власти Беларуси могут бояться, что белорусские спортсмены будут бежать из страны, если выедут за границу на соревнования, попросят там политическое убежище?
— В любом случае спортсмены будут уезжать, потому что такое терпеть – постоянно что-то крутят, вертят, мутят. Очень сложно будет спортсменам сейчас. Финансирование будет урезаться – будет экономия. Я не знаю, что будет дальше.
— Многие спортивные обозреватели называют выступление белорусской сборной на Олимпиаде в Токио не самым удачным. Лукашенко, который болеет за спорт, тоже высказывал недовольство. Как вы считаете, возможно, политическая обстановка в стране повлияла на такой неудачный олимпийский результат?
— Да нет, это уже система вся нарушена. Нет системы подготовки, все строится на индивидуальных качествах спортсменов, на таланте. Медалей с каждой Олимпиадой все меньше и меньше. Поэтому пока не будет какой-то нормальной системы развития спорта в стране, когда у спорта будут стоять люди, которые именно спортсмены, а не военные, тогда и будет развитие, тогда можно будет говорить о хороших выступлениях на соревнованиях и так далее. А сейчас пока все деградирует.
— Вы в августе выехали из страны. Возможно, белорусской олимпийской сборной не хватает теперь спортсменов из-за того, что спортсмены бегут из страны?
— Нет, это все чисто от системы подготовки. Тренеров не хватает, все печально, на самом деле. Дворцов понастроили, а системы нет. Поэтому как есть – так есть.
— Как сложилась судьба у белорусских спортсменов, которые публично выразили несогласие с результатами президентских выборов в Беларуси и должны были выехать из страны?
— Их репрессировали. Если брать мою историю – меня уволили отовсюду мгновенно, даже не предупредили об этом. Других спортсменов запугивали, ко мне приезжали с угрозами – много было всего интересного. И в тюрьме многие посидели, и сидят многие в тюрьме до сих пор. Поэтому ничего хорошего из этого не выйдет.
— Вы выехали из Беларуси. Вы сейчас понимаете вашу дальнейшую судьбу за границей?
— Моя дальнейшая судьба будет зависеть только от меня. Я буду искать возможность здесь тренировать людей. Так как в Беларуси я этого делать не могу, придется тренировать детей в Германии. Супруга, я думаю, продолжит карьеру здесь в каком-нибудь немецком клубе.
— То есть так или иначе свою дальнейшую спортивную судьбу спортсмены, которые выезжают из Беларуси, за границей находят?
— Да.
08:18 22/08/2021
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