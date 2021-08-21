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Король Хенрик так и не смог вернуться после операции на сердце

Хенрик Лундквист – хоккейный Буффон.

Король Хенрик так и не смог вернуться после операции на сердце
Два великих вратаря, которые невероятно долго держали топ-уровень.

Два безупречных стиляги, чье внешнее сходство не подмечал только ленивый.

Два спортсмена, которые побеждали со сборной, но так и не добрались до главного клубного трофея – Буффон так и не выиграл Лигу чемпионов, Лундквист проиграл единственный финал Кубка Стэнли в карьере.

Сегодня Король Хенрик попрощался с хоккеем:

«Безмерно благодарен за то, что хоккей принес мне и чему научил в жизни. Эти уроки я буду помнить всегда.

Спасибо всем тренерам и игрокам, которые помогали мне на протяжении карьеры. Спасибо шведскому хоккею! От игры в детстве в Швеции до представления моей страны на мировой арене – это одни из самых сильных моментов гордости для меня.

Спасибо «Рейнджерс» и Нью-Йорку. По рождению я швед, но благодаря вам всегда буду чувствовать себя жителем Нью-Йорка. Спасибо НХЛ. Эта лига была всем, о чем я мечтал, и даже больше.

Наконец, спасибо хоккею и болельщикам! Ты дал мне цель в жизни, и я любил тебя каждую минуту! Спасибо всем».
sports.ru
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